(PLO)- CalenMob là ứng dụng khá trực quan, cho phép bạn lên lịch hẹn, nhắc việc và đồng bộ mọi thứ với Google Calendar để quản lý sự kiện tốt hơn.





Ở giao diện đầu tiên Please select a calendar to sync with, bạn chọn Google Calendar (đồng bộ với lịch của Google Calendar) hay Local Calendar (đồng bộ với ứng dụng lịch mặc định trên thiết bị), nhấn OK ở thông báo CalenMob would like to access your calendar để cho phép truy cập vào lịch. CalenMob hoạt động thời gian thực, tự động cập nhật các thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể tạo sự kiện ở chế độ offline và ngay khi có kết nối, CalenMob sẽ tự động đồng bộ dữ liệu.

Giao diện CalenMob tương đối đơn giản với các tùy chọn cách hiển thị lịch nằm ở thanh dưới cùng gồm D (hiển thị lịch theo ngày), W (hiển thị lịch theo tuần) và M (hiển thị lịch theo tháng). Riêng ở chế độ xem lịch tháng, những ngày sự kiện sẽ có thêm những dấu chấm nhỏ để dễ dàng nhận biết. Ngoài ra, biểu tượng Agenda giúp bạn xem nhanh các ngày lễ, tết của thế giới như Valentine, Haloween, Giáng Sinh, Năm mới,…

Để tạo sự kiện mới, bạn có hai cách:

+ Nhấn vào nút dấu +, đặt tên cho sự kiện vào ô Event, ngày giờ bắt đầu và kết thúc ngay bên dưới rồi nhấn Show more details để hiện thêm thông tin. Tại đây, bạn nhấn Add a reminder, chọn thời gian nhắc nhở cho sự kiện, có thể thực hiện nhiều lần để lập lại nhắc nhở. Ở phần Notes, bạn nhập ghi chú cho sự kiện.

+ Chọn trực tiếp thời gian trên biểu đồ ngày tháng của CalenMob và điền các thông tin như trên vào phần Add event hiện ra.

TIỂU MINH