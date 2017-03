(PLO) - Hôm nay 04/12, Game of Thrones phiên bản điện tử do Telltale phát triển đã chính thức công bố ngày phát hành trên iOS theo đúng lịch trình được lên trước đó.

Theo đó, Episode 1 của Game of Thrones sẽ có mặt trên PC/Mac và PS4 (Bắc Mỹ) vào ngày 02/12. Ngày 03/12, game sẽ đổ bộ lên 2 hệ máy Xbox One, Xbox 360 và PS4 (Châu Âu), ngày 04/12 game sẽ cập bên lên iOS. Cùng thời điểm này, một tựa game khác của hãng là Tales from the Borderlands cũng cho ra mắt phần 1.

Game of Thrones là series phim truyền hình đang thu hút fan hâm mộ ở thời điểm hiện tại. Vì vậy việc một tựa game thể loại Graphic-adventure sẽ khiến nhiều ngườ chú ý. Telltale, hãng cũng đã có thâm niên và kinh nghiệm trong việc phát triển những tựa game Graphic-adventure đã không bỏ lỡ cơ hội này.

Game chia làm nhiều chương khác nhau, người chơi sẽ khám phá cốt truyện của Game of Thrones dưới 5 góc nhìn khác nhau của những thành viên trong gia tộc Forrester.

Video trailer về Game Thrones Episode 1

Trần Lâm –Theo: Phonearena