Sau khi khẳng định tên tuổi của mình thông qua tựa game Flappy Bird, tác giả Nguyễn Hà Đông là một hiện tượng của làng game di động và cái tên được người dùng săn lùng rất lớn trong thời gian qua. Ngày 21/8, tác giả này đã tung ra một tựa game mới Swing Copters, tính đến thời điểm này, chỉ sau 3 ngày, Swing Copters đã nhanh chóng leo lên vị trí xếp hạng đầu tiên tại Appstore Việt Nam. Đồng thời, tựa game mới này cũng giữ vị trí thứ 2 trong top những ứng dụng được tải nhiều nhất tại Appstore Mỹ.

Swing Copters đứng thứ 2 tại bảng xếp hạng trên Appstore Mỹ

Tuy nhiên, đó là vị trí xếp hạng dành cho người chơi iOS, còn với Android, Swing Copters đang có vị trí xếp hạng thấp hơn, hiện chỉ đang nằm tại vị trí thứ 27 trong top những ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất. Tuy nhiên, với mức ảnh hưởng của cái tên Nguyễn Hà Đông, nhiều người dự đoán, tựa game mới nhất sau bom tấn Flappy Bird sẽ nhanh chóng leo lên những vị trí đầu bảng tại cửa hàng của Google.

Cũng tại Google Play, tựa game mới của Nguyễn Hà Đông cũng thu hút hàng loạt bình luận từ phía người tiêu dùng Việt. Nhiều người tỏ ra thích thú với độ khó mà trò chơi này mang đến. Nhiều bình luận cho rằng, Swing Copters thực ra không khác nhiều so với Flappy Bird, tuy nhiên mức độ khó được tăng lên đáng kể so với người tiền nhiệm. Nhiều người dùng còn mong muốn, tác giả của trò chơi hãy đưa thêm tính năng tăng dần từ dễ đến khó để người chơi dễ tiếp cận và làm quen. Đồng thời, họ cũng không quên tay bình chọn 5 sao cho trò chơi này với lý do: “Ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Tuy vậy, cũng như Flappy Bird, tựa game mới Swing Copters cũng không tránh khỏi những bình luận chê bai, thậm chí là khuyên người dùng khác đừng tải vì không có sự sáng tạo và vẫn đang đi theo lối mòn. “Nếu vẫn giữ nguyên phong cách cũ thì không thành công được, phải có sáng tạo để tránh nhàm chán” - Một thành viên bình luận; “Một trong những game nhãm nhất của năm”, “Chẳng ra gì. Thà không chơi còn hơn”, “Đừng tải làm gì mất thời gian”… là những bình luận của khá đông thành viên.

Swing Copters có nhiều nét tương đồng về đồ họa và cách chơi so với Flappy Bird trước đây

Swing Copters là tựa game có thiết kế đồ họa và âm thanh theo phong cách cổ điểm 8-bit tương tự như người tiền nhiệm Flappy Bird. Thay đổi lớn nhất là người chơi sẽ là một chiếc may bay trực thăng bay lên cao và lách sang phải và trái để tránh chướng ngại vật là các quả tạ. Trong khi ở phiên bản Flappy Bird, người chơi là những chú chim và bay qua tới và né các chướng ngại vật. Tuy nhiên, cả hai đều có điểm chung là chỉ cần đụng phải một chướng ngại vật là ngay lập tức dừng trò chơi và phải chơi lại từ đầu. Theo nhiều người chơi cảm nhận, phiên bản Swing Copters có độ khó hơn rất nhiều so với Flappy Bird, do đó, đòi hỏi sự kiên nhẫn của người chơi.

Theo Phan Tuấn (Dân Trí)