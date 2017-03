Quyền Vương 98 là game online mobile được chuyển thể từ dòng game đối kháng huyền thoại The King of Fighters nổi tiếng thế giới phát triển từ 1994 đến 2002 của SNK Playmore.

SNK và đơn vị phát hành đã quyết định giữ nguyên cốt truyện so với The King of Fighters, do đó game thủ sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm xúc chiến đấu cùng các võ sĩ quen thuộc như Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Orochi...





Trước Việt Nam, Quyền Vương 98 đã được phát hành tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, hiện đang nằm trong top game mobile được yêu thích nhất tại các quốc gia này.

Hiện tại, ngày ra mắt chính thức của Quyền Vương 98 chưa được tiết lộ, tuy nhiên teaser đầu tiên sẽ được đăng tải vào 12:00 ngày 6-5 tại website http://qv98.garena.vn.