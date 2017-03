School Cheater hoàn toàn do chính người Việt phát triển, cụ thể nó được Bưởi Studio (thương hiệu sản xuất game của Công ty cổ phần phát triển trò chơi Việt Nam) thực hiện từ đầu đến lúc hoàn thành sản phẩm. Đây là một game khá vui nhộn, có gameplay khá mới mẻ, nội dung game nói về câu chuyện quay bài trong lớp thời con đi học của học sinh, sinh viên. Và khi giới thiệu về game, phía nhóm phát triển đã đưa ra một câu khá hài hước: “về cơ bản, bản thân việc quay cóp không hề xấu, nó chỉ xấu ... khi bị giáo viên phát hiện mà thôi”.

School Cheater có 25 cấp độ, và người chơi phải tận dụng lại các kỹ năng thời còn đi học để phục vụ cho việc quay bài. Cụ thể, luật chơi như sau: Di chuyển khéo léo qua các dãy bàn, tìm và quay cóp tên học giỏi trong lớp. Tránh tầm nhìn của giáo viên trông thi, cẩn thận với những học sinh côn đồ trong lớp. Hoàn thành việc quay cóp trong thời gian giới hạn. Vượt qua các thử thách về thời gian để đạt được số điểm cao nhất.

Game đã được Bưởi Studio gửi tham dự cuộc thi Game Development World Championship 2013. Đây là cuộc thi do Viope Solutions LTD tổ chức từ tháng 11/2013 – 1/2014, cuộc thi đã thu hút 749 đội tham dự, đến từ 79 quốc gia với 69 trò chơi đã được Viope sàng lọc rất kỹ. 14 trò chơi trong đó có School Cheater đã được chuyển đến cho ban giám khảo của cuộc thi đánh giá, gồm đại diện các công ty game rất nổi tiếng thế giơi như: Rovio, Redlynx, Housemarque, Remedy, GrandCru, IGDA.

Ban giám khảo đã quyết định chọn ra 11 trò chơi xuất sắc, nhưng không xếp hạng, cụ thể tên các trò chơi đến từ các quốc gia như sau:

Greak (Mexico)

School Cheater (Vietnam)

Rencounter (Russia)

Like a Boss (Brazil)

Brickvoid (Finland)

World of One (Kyrgyzstan)

Ace Tales (Finland)

Drip (Singapore)

Hopping Penguin (Finland)

Alone in the Darkness (Russia)

Medieval Apocalypse (Hungary)

Đại diện Bưởi Studio cho biết, game sẽ được họ đưa lên kho ứng dụng App Store và Google Play trong thời gian sớm nhất sắp tới.

Như vậy, sau Flappy Bird, game di động tại ViệtNam tiếp tục gặt hái được thành công ở một cuộc thi quốc tế có quy mô lớn.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)