(PLO) -Me Corp được xem là doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường cung cấp nội dung số trên di động khi đạt mốc 33 triệu người dùng.

Me Corp tập trung chủ yếu vào việc phân phối và phát hành game; thiết kế và sản xuất game; xây dựng cổng thanh toán dịch vụ trên thiết bị di động. Những tựa game thành công của Me Corp được biết đến hiện nay có thể kể đến như Mộng Giang Hồ, Eden, Thiên Thần Truyện…

ME Corp luôn tập trung chú trọng vào việc xây dựng quan hệ với các đối tác phát hành cũng như việc đem đến những tiện ích, dịch vụ tốt nhất và thiết thực nhất cho người dùng trên nền tảng di động.

Ngày 30/7 – 02/8, lần đầu tiên, Me Corp sẽ góp mặt trong sự kiện game lớn nhất Châu Á mang tên ChinaJoy diễn ra tại Thượng Hải. Tại đây, Me Corp sẽ tham gia trưng bày, quảng bá thương hiệu cũng như những sản phẩm chủ lực của mình như game Mộng Giang Hồ, Age of Warriors, nền tảng MOBO đến các đối tác quốc tế.

Việc góp mặt tại sự kiện và có gian hàng quảng bá chính thức tại ChinaJoy 2015 cho thấy ME Corp đang từng bước khẳng định thương hiệu và sức mạnh của mình trên thương trường khu vực và quốc tế.

TRIỆU MẪN