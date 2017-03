(PLO)- Vừa qua, tựa game Pokémon Go đình đám đã chính thức được phát hành trên Andoird và iOS, tạo ra một trào lưu chơi game độc đáo nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Pokémon Go là tựa game thực tế ảo trên di động do Nintendo và Niantic Labs phát triển. Hiện tại ứng dụng chỉ mới được ra mắt ở New Zealand và Úc, người dùng tại các quốc gia khác sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới.

Để cài đặt, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/8wpFj0 hoặc tải về file APK tại địa chỉ https://goo.gl/NC5e6G (Android). Đối với người dùng iOS, bạn chỉ cần truy cập vào liên kết https://goo.gl/YMkvUO (iOS) để tải về như bình thường.

Cập nhật: Hiện tại Pokémon Go đã có sẵn cho người dùng tại Mỹ, nếu đang sử dụng Apple ID Việt Nam, bạn cần chuyển về khu vực Mỹ hoặc New Zealand.



Tạo Apple ID tại Úc hoặc New Zealand để cài đặt Pokémon Go. Ảnh: T.MINH

Khi cài đặt hoàn tất, người dùng phải tạo nhân vật và tùy biến tóc tai, quần áo, màu sắc theo sở thích. Sau đó, kích hoạt tính năng định vị (GPS) trên thiết bị để Pokémon Go tạo ra một bản đồ ảo tương ứng.

Lúc bạn di chuyển thì nhân vật trong game cũng sẽ chuyển động tương ứng, người dùng cần đi về hướng các mục tiêu được đánh dấu trên bản đồ để từng bước thu phục nhiều pokemon khác nhau. Nhiều người chơi cho biết họ đã đi gần 10 km vẫn chưa tìm được pokemon mới.



Cách chơi Pokémon Go. Ảnh: T.MINH

Chơi Pokémon Go dễ gặp nhiều rủi ro

Có thể thấy dù chỉ mới ra mắt cách đây không lâu nhưng Pokémon Go đã tạo nên một cơn sốt tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cách chơi độc đáo chính là điểm nhấn tạo nên sự thu hút, nhiều người thấy lạ nên muốn thử và rồi mê từ lúc nào không biết.

Tuy nhiên, việc phải di chuyển và nhìn vào màn hình smartphone liên tục đã vô tình khiến chúng ta gặp nhiều nguy hiểm hơn, chẳng hạn như bị giật điện thoại khi đi tìm pokemon ngoài đường, bị tai nạn xe cộ do không chú ý, vấp té…



Truy tìm pokemon ngoài đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao. Ảnh: T.MINH

Còn đó rất nhiều chuyện bi hài và cười ra nước mắt liên quan đến việc chơi Pokémon Go được người chơi chia sẻ trên Facebook. Đơn cử như trường hợp bạn HL cho biết: “Đang ngủ có thằng bấm chuông rồi bảo cho em vào nhà bắt nhờ con pikachu phát”. Thậm chí có người còn mải chơi đến nỗi chui vô phòng tắm nữ để bắt pokemon mà không hề hay biết…



Xin vô nhà để thu phục pokemon.

Nhìn chung, Pokémon Go là một tựa game khá hấp dẫn và có độ thu hút cao, tuy nhiên người dùng cần phải chú ý xung quanh khi đi thu thập pokemon ở ngoài đường. Đặc biệt là chiếc smartphone mà bạn đang cầm trên tay và hơn hết nữa là sự an toàn của bản thân.



Nhiều chuyện bi hài liên quan đến Pokémon Go.





TIỂU MINH