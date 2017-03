Pokemon Go là tựa game đang gây sốt tại nhiều nước trên thế giới, ứng dụng đã đạt hơn 75 triệu lượt tải và đứng hạng nhì trên App Store, chỉ sau ứng dụng bàn phím Bitmoji của Snapchat.



Nhiều người dùng Facebook cho biết họ thường xuyên phải nhận các lời mời chơi game Pokemon Go phiền phức. Anh Q.Duy ở quận Tân Bình phân trần: "Tôi chỉ mới nhấp vô xem thử chứ không chơi, không biết tại sao nhiều người bạn trên Facebook lại nhận được lời mời chơi game từ tôi.”



Thông báo mời chơi game pokemon go. Ảnh: M.HOÀNG

Làm cách nào để chặn các lời mời chơi game?

Để chặn các lời mời chơi game từ bạn bè, người dùng chỉ cần nhấp trực tiếp vào thông báo trên Facebook, sau đó chạm vào biểu tượng mũi tên ở góc phải. Tại đây sẽ bao gồm các tùy chọn Delete this app invite (xóa lời mời chơi game), Block all app invites from (chặn tất cả lời mời từ một người bất kỳ), Block all app invites to Pokemon Go (chặn toàn bộ lời mời từ ứng dụng Pokemon Go) và cuối cùng là Report this App Invite (báo cáo với Facebook về ứng dụng).



Chặn các lời mời chơi game trên Facebook. Ảnh: M.HOÀNG



Để quản lý những ứng dụng đang chặn, bạn hãy chạm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải và chọn Manage Blocked Apps. Tương tự như vậy, nếu muốn bỏ chặn các lời mời từ bạn bè, người dùng chỉ cần vào Manage Blocked People.

Xem thêm: 2 ứng dụng giúp bạn bắt pokemon dễ hơn - Nếu cảm thấy khó khăn trong việc truy tìm pokemon, hai tiện ích sau đây sẽ là trợ thủ đắc lực giúp xác định vị trí thực tế và thời gian tồn tại của pokemon.



Xóa các tựa game đáng ngờ khỏi Facebook. Ảnh: M.HOÀNG



Để tránh trường hợp tài khoản Facebook cá nhân gửi lời mời chơi game lung tung, bạn hãy mở ứng dụng Facebook và truy cập vào phần Settings > Account Settings > Apps > Logged in with Facebook, tìm đến ứng dụng Pokemon và tắt bớt các quyền hạn không cần thiết hoặc nhấn Remove App để gỡ bỏ.

Lưu ý, các thao tác trên đây đều được thực hiện trên smartphone, nếu đang sử dụng máy tính, bạn cũng thực hiện tương tự.



Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: Cách chơi Pokémon Go ngay tại nhà và không cần di chuyển - Việc phải di chuyển thường xuyên và dán mắt vào màn hình smartphone đã khiến không ít người gặp nạn khi chơi Pokémon Go. Làm cách nào để giải quyết các rắc rối trên?





MINH HOÀNG