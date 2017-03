Hàng ngày, tựa game Clash of Clans mang về cho nhà phát triển đến từ Phần Lan - SuperCell khoảng 2,4 triệu USD và con số này trong cả năm 2013 là hơn 800 triệu USD.

CEO Ilkka Paananen của SuperCell (bên trái).

Clash of Clans là tựa game được đánh giá hấp dẫn và có sức tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử game mobile. Với lối chơi phòng thủ kiểu “tower defense” đầy sáng tạo, Clash of Clans đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng game thủ trên toàn thế giới và mang về thành công rực rỡ cho nhà phát triển đến từ Phần Lan - SuperCell

Những chỉ số ấn tượng của Clash of Clans có thể khiến bất cứ công ty phát triển game nào trên thế giới phải ngả mũ thán phục.

Hàng ngày, tựa game này mang về cho SuperCell khoảng 2,4 triệu USD và con số này trong cả năm 2013 là hơn 800 triệu USD. Gấp đôi doanh thu mảng mobile của Electronic Arts (EA) với tổng cộng hơn 900 game mobile. Số người chơi trung thành của Clash of Clans là khoảng 8,5 triệu người. Ngoài Clash of Clans, SuperCell còn sở hữu game được rất nhiều người chơi khác là HayDay và game mới ra mắt gần đây là Boom Beach.

Để có được thành công như hiện tại, cả SuperCell và Clash of Clans đã trải qua những chặng đường dài. Phần Lan là nước có dân số không nhiều, nền kinh tế chỉ tương đương với tiểu bang Missouri của Mỹ nên những nhà đầu tư thường không rót nhiều vốn cho các startup ở đây. Vào thời điểm SuperCell thành lập năm 2010, công ty này chỉ nhận được đầu tư với số tiền ít ỏi khoảng 500 ngìn USD và gần 1 triệu USD vào năm 2011. Muốn phát triển, buộc SuperCell phải kêu gọi đầu tư từ các công ty nước ngoài. Và, cuối năm 2011, công ty này đã gọi vốn thành công từ quỹ Accel Partners với số tiền 12 triệu USD.

Một năm sau đó, CEO của SuperCell là Ilkka Paananen mới cho ra mắt Clash of Clans lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2012 trên nền tảng iOS. Ban đầu, công ty chỉ có mục tiêu phát triển tập trung tại thị trường các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Phần Lan, Nauy, Estonia. Mặc dù có tiền đầu tư nhưng những thành viên trong ban lãnh đạo chỉ mong tựa game đầu tay được tồn tại chứ không nghĩ nó sẽ phát triển như ngày hôm nay.

Với lối chơi hấp dẫn cộng với chiến lược phát triển hợp lý, Clash of Clans được đông đảo người dùng chấp nhận và mang về những thành công to lớn cho SuperCell. Tháng 9/2013, Clash of Clans ra mắt thử nghiệm trên Android tại Phần Lan và Canada, và một tháng sau chính thức xuất hiện trên Google Play Store.

Đầu năm 2013, SuperCell quyết tâm đưa Clash of Clans vào thị trường Nhật Bản vốn thống trị bởi những tựa game bản địa. Với sự hợp tác cùng công ty GungHo, Clash of Clans đã leo lên vị trí thứ 3 tại Nhật và là game đến từ phương Tây đầu tiên lọt vào top 10. Tiếp đó, Clash of Clans bước vào thị trường Trung Quốc và nhanh chóng leo lên vị trí thứ 2.

Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của SuperCell và Clash of Clans, 2 ông lớn đến từ Nhật là SoftBank và GungHo Online Entertainment đã ngỏ ý muốn hợp tác lâu dài với công ty này bằng khoản đầu tư 2,1 tỷ USD vào tháng 10 năm 2013 để nhận về 51% cổ phiếu.

Hiện nay, SuperCell có khoảng hơn 100 nhân sự và phát triển một số game trên Appstore Canada. CEO Ilkka Paananen cho biết, nếu những game nào trở thành “hit” tại đây, nó sẽ được cân nhắc để phát hành toàn cầu. Mặc dù có đến 3 tựa game thành công hiện nay là Clash of Clans, HayDay và Boom Beach nhưng SuperCell đã từng thất bại với 4 tựa game khác khi không thể đưa ra thị trường toàn cầu.

(Theo ICTnews/Forbes, WSJ)