Để trải nghiệm được các ứng dụng hay hoặc có giá trị, đa phần chúng ta thường phải trả tiền để mua chúng từ những nhà phát triển phần mềm. Tùy theo mức độ phổ biến và hữu dụng mà nó có giá từ 0,99 USD đến vài chục USD.

Tuy nhiên, với AppGratis, người dùng hoàn toàn có thể săn được các ứng dụng bản quyền một cách miễn phí. AppGratis từng là một ứng dụng khá nổi tiếng trên AppStore nhưng đã bị gỡ bỏ do vi phạm các điều khoản của Apple, tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng trực tiếp ngay trên nền web.

Săn ứng dụng Android miễn phí

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng AppGratis cho smartphone tại địa chỉ https://goo.gl/5lCaQm (Android) hoặc http://appgratis.com/android (iOS).





- Bước 2: AppGratis có giao diện khá đơn giản và cách thức hoạt động tương tự như Amazon Appstore nhưng nó chỉ tặng duy nhất một ứng dụng miễn phí trong ngày.

- Bước 3: Để cài đặt phần mềm bản quyền, bạn chỉ cần nhấn vào nút Free > Go. Lưu ý, phía bên dưới sẽ là nơi hiển thị những ứng dụng đã hết hạn (Deal over), tuy nhiên, phần nhiều trong số đó vẫn được các nhà phát triển cho phép cài đặt miễn phí.





Ngoài ra, bạn cũng có thể thử thêm một số ứng dụng có chức năng cùng loại như App of the Day, Amazon Appstore, App of the Night… trên Google Play. Đối với các thiết bị iOS, người dùng có thể cài đặt TouchArcade (http://goo.gl/ud9IEc), App Price Drops (http://goo.gl/O6BNcB).

MINH HOÀNG