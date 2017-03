(PLO)- Các chuyên gia tại Kaspersky Lab vừa phát hiện ứng dụng độc hại Guide for Pokémon Go có khả năng root smartphone, cài đặt ứng dụng và hiển thị quảng cáo tự động.

Hiện đã có hơn 500.000 lượt tải ứng dụng, Kaspersky Lab đã thông báo trojan này với Google và ứng dụng đã được xóa khỏi Google Play.

Hiện tượng toàn cầu Pokémon Go đã làm tăng số lượng ứng dụng độc hại liên quan. Theo phân tích của Kaspersky Lab, trojan ẩn trong ứng dụng Guide for Pokémon Go có khả năng tải xuống phần mềm độc hại, xóa ứng dụng và hiển thị quảng cáo.





Trojan này khá tinh ranh nên người dùng rất khó phát hiện, nó sẽ không chạy ngay khi bạn vừa mở ứng dụng.

Báo cáo này còn cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 6.000 sự lây nhiễm thành công, bao gồm ở Nga, Ấn Độ và Indonesia. Tuy nhiên, vì ứng dụng hướng tới người dùng nói tiếng Anh nên người dùng trong những vùng địa lý này cũng có thể bị tấn công.

Roman Unuchek, nhà phân tích phần mềm độc hại cấp cao tại Kaspersky Lab, chia sẻ: “Trong thế giới trực tuyến, bất kể là người dùng đi đâu thì tội phạm mạng cũng có thể theo đến đó. Mặc dù ứng dụng trên Google Play đã bị gỡ bỏ nhưng đã có đến 500.000 người bị lây nhiễm”.

Để hạn chế, bạn hãy thường xuyên kiểm tra kỹ nguồn gốc ứng dụng, cập nhật hệ điều hành và nâng cấp ứng dụng, hạn chế cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc.

TRIỆU MẪN - Tham khảo Kaspersky