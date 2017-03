1. Hiroshi Yamauchi

Ông Hiroshi Yamauchi là CEO của công ty trò chơi Nintendo khi 55 tuổi. Kể từ những ngày sơ khai với bài lơ khơ, cho tới các hình thức giải trí điện tử mới, Hiroshi đã đưa công ty lên đỉnh cao thành công về mặt tài chính. Hiroshi lần đầu tham gia vào lĩnh vực trò chơi điện tử vào năm 1974 với máy chơi game Magnavox Odyssey. Kể từ đó, nhắc tới cái tên Nintendo là nhắc tới máy chơi game. Là người giàu thứ 11 tại Nhật Bản, Hiroshi về hưu vào năm 2005. Khi ông về hưu, doanh số của Nintendo có xu hướng đi xuống, khiến tài sản ròng của Hiroshi giảm từ 2,8 tỷ USD xuống còn 2,5 tỷ USD. Năm 2006, trước khi chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, tài sản của Hiroshi được thống kê là 7,8 tỷ USD.

Năm 2013, Hiroshi Yamauchi qua đời ở tuổi 85. Ông kết hôn với bà Michiko Inaba và có 3 người con. Con gái đầu của họ sinh năm 1950 và sau nhiều lần thất bại, họ có cô con gái thứ 2. Không lâu sau đó, bà Inaba hạ sinh con thứ ba, là một cậu con trai.

2. Gabe Newell

Gabe Newell là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới trò chơi trên máy tính tại phương Tây. Tính tới tháng 9/2012, tài sản ròng của Gabe ước đạt 1,5 tỷ USD. Tới nay, con số này giảm còn 1,1 tỷ USD.

Gabe là nhà sáng lập tập đoàn Valve, nổi tiếng với các trò chơi phổ biến như Half-Life, Left 4 Dead và Portal. Công ty còn phát triển hệ thống phân phối game trực tuyến Steam, giúp mua và tải về các game của chính hãng hoặc của các hãng khác. Công ty có tài sản ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Gabe bỏ học trường Harvard và gia nhập Microsoft. Tại Microsoft, ông là người góp công trong việc phát triển những phần mềm đầu tiên của công ty và dĩ nhiên được trả lương hàng triệu USD. Năm 1996, lấy cảm hứng từ Michael Abrash, người bỏ Microsoft để phát triển game Quake, Gabe rời Microsoft và mở công ty riêng, Valve Corporation.

Ngày nay, Valve sử dụng trên 330 nhân công với tổng vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ USD. Gabe đã kết hôn và có hai con. Ông cũng nhận được nhiều danh hiệu như "Cái tên bạn nên biết" của Forbes năm 2010 và BAFTA Fellowship Award năm 2013. Trong một cuộc phỏng vấn với CVG năm 2011, Gabe cho biết 3 trò chơi yêu thích nhất của mình là Super Mario 64, Doom và Star Trek.

3. Yoshikazu Tanaka

Là người khá kín tiếng, Yoshikazu Tanaka là một trong những tỷ phú ngành trò chơi giàu nhất thế giới. Năm 2012, tài sản ròng của Tanaka ước tính là 3,5 tỷ USD, nhưng tới nay đã giảm xuống còn 1,8 tỷ USD. Tanaka là CEO công ty dịch vụ mạng xã hội và trò chơi trên điện thoại di động GREE có trụ sở tại Nhật Bản.

Khi mới 26 tuổi, Tanaka bắt đầu phát triển GREE như một sở thích. Một năm sau đó, anh mở GREE thành một trang web cá nhân. Trong vòng một tháng, trang web này đã có hơn 10.000 người dùng. Việc chính phủ Nhật Bản thắt chặt chính sách quản lý quảng bá game trên mạng xã hội là nguyên nhân khiến tài sản của Tanaka sụt giảm. Những trò chơi bị trì hoãn ra mắt và doanh số nước ngoài thấp cũng là nguyên nhân khiến tài sản của Tanaka bốc hơi.

Khi 30 tuổi, Yoshikazu Tanaka đưa công ty lên sàn chứng khoán và GREE trở thành công ty có giá trị thị trường cao nhất trong ngày đầu tiên. Ở tuổi 33, anh là tỷ phú tự thân trẻ tuổi thứ 2 trên thế giới, sau Mark Zuckerberg của Facebook. Doanh nhân sinh năm 1977 này cũng nhận được danh hiệu Doanh nhân tự thân trẻ nhất châu Á.

4. Hajime Satomi

Sau khi bỏ học vào năm 1975, Hajime Satomi thành lập tập đoàn Sammy. Đây là công ty chuyên sản xuất thiết bị cho ngành công nghiệp giải trí Pachinko của Nhật Bản. Đây là hãng sản xuất hàng đầu của các máy chơi game Pachislot và Pachinko. Năm 2004, Sammy Corporation mua lại Sega Corporation với giá 394 triệu USD. Dù doanh số bán hàng các loại bóng Pachinko và máy game thấp khiến thu nhập của Satomi giảm nhưng theo Forbes, ông vẫn sở hữu tài sản ròng 1,1 tỷ USD. Mới đây, Satomi giành được giấy phép xây dựng một sòng bạc trị giá 1,7 tỷ USD tại Hàn Quốc, dự kiến mở cửa vào năm 2017.

Hiện Hajime Satomi là chủ tịch kiêm CEO, giám đốc của Sega Sammy Holdings, chủ tịch Sammy Corporation, đồng thời là giám đốc Sega Corp. Năm 2013, Sega Sammy Holdings đạt tổng doanh thu 3,7 tỷ USD và có 7.149 nhân viên. Cùng năm đó, Sammy Corporation sử dụng 1.105 nhân viên. Năm 2011, Sega Corporation thu về 4,9 tỷ USD, thu nhập ròng đạt 512,857 triệu USD. Tính đến năm 2013, tổng nhân viên của tập đoàn này là 2.208 người. Các sản phẩm chính của công ty gồm có Dreamcast, Sonic the Hedgehog series, Shining series, Saturn, The House of the Dead series, Total War series, Game Gear, Master System, Yakuza series, và Mega-CD. Hajime Satomi là người giàu thứ 33 tại Nhật Bản.

5. Marc Pincus

Marc Pincus là chủ nhân của Zynga, công ty tạo ra các trò chơi nổi tiếng trên mạng xã hội như Farmville, Bubble Safari, Words with Friends, Draw Something và City Ville. Pincus đã đặt tên công ty theo tên chú chó cưng đã qua đời của mình. Kể từ khi Pincus cổ phần hóa công ty, tài sản của ông biến động rõ rệt. Cổ phiếu Zynga ở mức cao kỷ lục vào mùa xuân năm 2012, giúp Pincus kiếm bộn tiền.

Tuy nhiên, sau khi Pincus đưa ra quyết định khó hiểu bán ra 16,5 triệu cổ phiếu, nhiều tin đồn cho rằng tình hình công ty đang trở nên tồi tệ. Từng sở hữu 2 tỷ USD, tài sản của Pincus hiện chỉ còn hơn 1 tỷ USD. Năm 2009, Pincus được tặng danh hiệu CEO của năm tại Crunchies Technology Awards. Hiện ông là chủ tịch hội đồng quản trị Zynga và thôi nắm vị trí CEO kiêm Giám đốc sản phẩm của công ty. Tính tới năm 2013, tài sản của Zynga trị giá 2,2 tỷ USD, tổng doanh số năm đạt 873 triệu USD với 2.034 nhân viên. Lượng người dùng hàng tháng của Zynga là 240 triệu.