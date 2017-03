Nóng bỏng ngay từ vạch xuất phát

Nối tiếp thành công từ hai mùa giải trước, Giải Vô địch quốc gia 3Q Củ Hành 2015 đã chính thức trở lại trong sự mong chờ của cộng đồng game thủ. Với 03 hệ thống Series C, Series B và Series A cùng những thể lệ, quy định mới mẻ và chặt chẽ hơn, Giải Vô Địch Quốc Gia 3Q Củ Hành 2015 sẽ càng trở nên gần gũi, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu thể hiện tài năng của game thủ mọi trình độ, mọi đẳng cấp.

Series C lan tỏa sức nóng đến khắp các tỉnh thành trên toàn quốc

Khởi tranh từ ngày 22/3, giải đấu Series C đã “nổ phát súng đầu tiên” cho mùa giải mới. Từ 08 địa phương Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, “cơn bão” Series C sẽ lần lượt càn quét qua 63 tỉnh thành. Dễ dàng đăng ký, phần thưởng phong phú… Ngay sau khi Series C xuất phát, Series A cũng sẽ khởi động với giải đấu mùa xuân vào ngày 4/4 tới, quy tụ 8 chiến đội từng lọt vào vòng chung kết Giải Đấu 3 Tỷ năm 2014.

Sức hút không thể cưỡng lại

Cùng với đà phát triển mạnh mẽ của eSports tại Việt Nam, cộng đồng 3Q Củ Hành cũng ngày một trở nên hùng mạnh. Các giải đấu 3Q Củ Hành liên tục được tổ chức chính là bước đi thiết thực trong sứ mệnh tạo ra sân chơi lành mạnh, gắn kết tất cả game thủ trên khắp mọi miền.

Bên cạnh quy mô liên tục được mở rộng, Giải Vô Địch Quốc Gia 3Q Củ Hành 2015 còn ghi dấu những đổi mới quan trọng để hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp. Với tổng kinh phí tổ chức lên đến 10 tỷ đồng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu, Giải Vô Địch Quốc Gia 3Q Củ Hành 2015 sẽ khiến mọi game thủ khó tính nhất cảm thấy hài lòng. “Lần thứ hai tham gia giải nhưng chiến đội bọn em vẫn bị ăn hành tơi tả, y như năm ngoái. Đến đây chơi hết mình, chiến hết mình, lại còn được gặp thêm nhiều anh em, bạn bè là vui hết ý rồi.”, game thủ Đặng Huy (Thủ Đức, TP.HCM) hào hứng chia sẻ.

TRIỆU MẪN