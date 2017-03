Cách xác định vị trí pokemon trên bản đồ





Sau khi tựa game Pokémon Go ra mắt không lâu, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm pokemon trên bản đồ, tuy nhiên hầu hết trong số đó đều sao chép lại từ ứng dụng Poke Radar.



Dò tìm vị trí pokemon trên bản đồ. Ảnh: T.MINH

PokéVision lại hoàn toàn khác, bởi nó sử dụng API của Niantic, giúp bạn có thể thấy được vị trí chính xác và thời gian bao lâu mà pokemon sẽ biến mất. Nhược điểm là nó chưa hỗ trợ lọc theo từng loại pokemon, và không có sẵn trên Google Play hay App Strore, người dùng chỉ có thể chạy nó bằng trình duyệt trên smartphone.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://pokevision.com/, gõ vị trí hiện tại vào khung tìm kiếm ở góc trên bên phải hoặc di chuyển trực tiếp trên bản đồ. Sau đó, bạn nhấp vào tùy chọn Find Pokemon Near Marker và chờ khoảng 30 giây để tìm kiếm vị trí của những con pokemon.

Xem thêm: Cách chơi Pokémon Go ngay tại nhà và không cần di chuyển - Việc phải di chuyển thường xuyên và dán mắt vào màn hình smartphone đã khiến không ít người gặp nạn khi chơi Pokémon Go. Làm cách nào để giải quyết các rắc rối trên?

Nếu khu vực đó chưa nằm trong danh sách hỗ trợ (hiện Niantic và Nintendo chỉ mới phát hành Pokémon Go tại 26 quốc gia), bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo Map data not yet available.



Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt thêm ứng dụng Poke Radar tại đây http://www.pokemonradargo.com/, hiện tại chỉ mới có sẵn phiên bản dành cho các thiết bị iOS, nhà phát triển cho biết Android sẽ sớm có mặt trong thời gian tới.

TIỂU MINH