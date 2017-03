(PL)- Người dùng có thể tận dụng các ứng dụng smartphone để rèn luyện sức khỏe hay giảm cân tại nhà miễn phí.

Không cần đến phòng tập thể hình hay tìm thầy hướng dẫn, chỉ với một chiếc smartphone đơn giản người dùng có thể rèn luyện sức khỏe một cách hiệu quả và khoa học ngay tại nhà. Dưới đây là những ứng dụng hữu ích mà người dùng có thể sử dụng để giảm cân hay phát triển cơ bắp.

Runtastic Six Pack Abs Workout

Ứng dụng này bao gồm các bài tập bằng hình ảnh từ cơ bản đến nâng cao và những video hướng dẫn rất sống động. Đầu tiên, tại mục Select your Trainer, bạn chọn cho mình huấn luyện viên ảo là Daniel hoặc Angie. Tiếp theo, lựa chọn cấp độ cần luyện tập là Commence your journey (dành cho người mới bắt đầu), Kick it up a notch (chế độ trung bình) hoặc Experience incredible results (những bài tập nâng cao), rồi nhấn nút Start Training để bắt đầu. Sau khi kết thúc một lượt tập, chương trình sẽ cho bạn nghỉ ngơi khoảng nửa phút, nếu muốn tăng thêm thời gian, bạn chạm vào biểu tượng + 30s ở góc phải bên dưới.

Khi đã hoàn tất, Runtastic sẽ đưa ra hai lựa chọn là Discard workout (không lưu lại kết quả) và Save workout (xác nhận đã hoàn thành). Càng tập lên cao, các động tác cũng sẽ thay đổi, số lượng và thời gian tập sẽ được tăng thêm từ từ để bạn quen dần. Bên cạnh đó, nếu muốn tập theo video hướng dẫn, bạn có thể truy cập vào mục All Exercise Videos nằm bên trong menu của ứng dụng.

Những bài hướng dẫn giúp người dùng tiếp cận dễ dàng. Ảnh: Internet

Daily Workouts

Đầu tiên, tại cửa sổ Choose Your Workout, bạn sẽ thấy các biểu tượng tương ứng với từng bài tập về chân, tay, tăng cường sức khỏe cho tim... và một lựa chọn tập toàn thân. Nếu muốn thiết lập thời gian tập, bạn nhấn chọn vào các mốc thời gian tương ứng 5-10 phút, tuy nhiên khoảng thời gian này chỉ đủ để bạn hoàn tất các bài tập mục tiêu (tức là cải thiện một vấn đề).

Ngược lại, với những bài tập có độ dài khoảng 10-30 phút, bạn sẽ được tập luyện toàn thân bằng nhiều động tác kết hợp. Để có thể thực hiện được đúng động tác và đạt được hiệu quả cao khi tập, bạn cần để ý lời người hướng dẫn hoặc xem các ghi chú nhỏ ở phía bên dưới. Mục Remaining Exercises sẽ hiển thị số lượng bài tập còn lại trong phần mà bạn đã lựa chọn. Nếu gặp sự cố gì phải dừng lại, bạn có thể nhấn vào nút Pause để tạm ngừng trong giây lát.

Gym Việt

Đây là một ứng dụng về tập thể hình trong nước khá thú vị. Đầu tiên, bạn cần nhập vào các thông tin theo hướng dẫn để chương trình đưa ra các kết quả tính toán. Sau đó thay đổi các thông số hoặc sử dụng thêm các tiện ích nhỏ của chương trình như Đồng hồ đếm lên, Đồng hồ đếm lùi và Tính BMI. BMI có thể coi như là chỉ số của cơ thể và người dùng có thể tham khảo các thông số sau để có những bài tập phù hợp hơn. Dưới chuẩn (BMI ít hơn 18,5), Chuẩn (BMI 18,5-25), Dư cân (BMI 25-30), Mập - nên giảm cân (BMI 30-40) và Rất mập - cần giảm cân ngay (BMI trên 40).

Mục Chương trình sẽ có nhiều bài tập như Giảm cân cho phái đẹp, Thể dục tại văn phòng, Thân hình chuẩn cho nam,… với thời lượng tuần và thời gian tương ứng cho từng buổi tập. Nếu không thích tập theo những gì chương trình hướng dẫn, bạn có thể tự tạo cho mình bài tập riêng thông qua biểu tượng dấu cộng.

Daily Yoga

Đầu tiên, bạn nhấn vào nút Start Training để bắt đầu luyện tập, tuy nhiên vì chương trình không tích hợp sẵn các bài tập nên bạn cần phải tải chúng về thông qua tùy chọn Free > Download. Tùy vào mức độ bài tập mà các mốc thời gian cho từng động tác sẽ khác nhau.

Pose Library sẽ là nơi chứa toàn bộ bài tập mà bạn đã tải về ở bước trước đó. Hơn nữa, mặc định thì phần này chỉ hiển thị hình ảnh để bạn làm theo, tuy nhiên nếu muốn nó phát video thì bạn chỉ cần kích vào biểu tượng nút Play ở góc phải bên dưới và chọn Posture.

Luyện tập trí não Ngoài việc tăng cường sức khỏe, người dùng có thể tham khảo thêm một số ứng dụng tập thể dục cho não như Mind games (http://goo.gl/Cs08co), Memory Trainer (http://goo.gl/XAahdu), Brain Age Test Free (http://goo.gl/I0xQ7) hoặc Sudoku master (http://goo.gl/nRKHDf) tại cửa hàng ứng dụng. Với các ứng dụng này người dùng có thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

MINH HOÀNG