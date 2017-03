(PL)- Người dùng có thể biến gmail thành trợ thủ làm việc đắc lực thay vì chỉ dùng để gửi mail qua lại.

Gmail đang là hệ thống mail được nhiều người sử dụng, thế nhưng rất ít người biết ngoài tính năng gửi mail, gmail còn tích hợp ngầm nhiều tính năng hữu ích. Các tính năng ẩn này được tích hợp và hoạt động tốt với trình duyệt Chrome. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng kích hoạt một số tính năng ẩn nhằm tăng cường sức mạnh cho gmail.

Không lo gửi nhầm thư

Có đôi lúc do vội vã gửi email đi mà người dùng quên nhập nội dung thư, tập tin đính kèm hay đơn giản là chỉ muốn rút lại email đã lỡ nhấn nút send nhưng không biết phải làm thế nào. Undo Send là một tiện ích nhỏ trong phòng thí nghiệm của gmail, nó sẽ giúp bạn lấy lại những email đã gửi hoặc đã xóa một cách dễ dàng. Đầu tiên, trong hộp thư đến của gmail, bạn bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải, chọn Settings, sau đó chuyển sang thẻ Labs rồi tìm đến mục Undo Send và kích hoạt nó.

Lúc này, mỗi khi bạn vừa gửi email đi sẽ có một nút Undo nằm ngay bên dưới để bạn lấy lại thư, tương tự như vậy khi thực hiện xóa một email bất kỳ.

Gửi nhiều thư cùng một nội dung

Đây là tính năng của gmail cho phép người dùng chèn một đoạn nội dung đã được soạn trước vào thư. Canned response hữu dụng khi bạn cần gửi cùng một nội dung thư nhiều lần, như vậy bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Sau khi kích hoạt nó trong phần Settings> Labs, bạn hãy soạn thảo một thư mới và nhấn vào mũi tên nhỏ nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ viết thư, chọn Canned response > New Canned response để đặt tên và lưu lại nội dung. Trong những lần sử dụng sau, bạn chỉ việc vào lại menu Canned response này thì sẽ thấy những thứ mình đã soạn trước, muốn chèn nội dung nào thì chọn vào là xong.

Trợ lý nhắc việc

Cũng như hai tính năng trên, người dùng có thể kích hoạt tính năng Google Calendar trong Labs. Thông qua tính năng này, bạn biết được hôm nay mình có sự kiện hay cuộc họp nào hay không, ngày mai thì có gì. Bạn thậm chí còn tạo mới được sự kiện lịch thông qua add-on này chỉ với cú pháp Giờ + Ngày + Nội dung. Nếu bạn là người phải thường xuyên sử dụng gmail cả ngày thì Labs này rất hữu ích và nó cũng giúp tiết kiệm nhiều thời gian nữa.

Lên lịch gửi mail theo thời gian

Cùng với Chrome, bạn có thể sử dụng tính năng này thông qua địa chỉ http://goo.gl/IhJOjR. Với Mail2Cloud, bạn có thể lên lịch gửi email theo thời gian định sẵn (Send Later), tự hủy email sau một khoảng thời gian nào đó (Self Destruct), theo dõi email gửi đi đã được xem hay chưa (Total Track), thiết lập các nhắc nhở (Reply TimeOut)… thông qua biểu tượng màu xanh dương nằm bên cạnh nút Send.

Săn lùng thông tin người gửi mail

Rapportive là một thành phần mở rộng chạy ngầm ngay bên trong gmail, cung cấp thêm cho bạn các thông tin về người gửi, chẳng hạn như các cuộc trò chuyện, hồ sơ mạng xã hội gần đây của họ. Bên cạnh đó nó còn cho phép bạn ghi chú lại các thông tin này để sử dụng cho những lần sau. Bạn có thể vào địa chỉ http://goo.gl/ptXNK để trải nghiệm tính năng này trên trình duyệt Chrome.

Loại bỏ thư quảng cáo

Gmelius cũng là một thành phần mở rộng trên Google Chrome (http://goo.gl/CTqR4A) cho phép người dùng tùy biến và loại bỏ quảng cáo trong gmail dễ dàng, đem đến một giao diện duyệt mail thoáng đãng hơn. Sau khi cài đặt thành công, biểu tượng của nó sẽ xuất hiện ở cuối thanh địa chỉ. Các thiết lập ở đây được chia ra thành từng mục cụ thể như là Regain some space in your gmail (các tùy chọn để lấy lại không gian trong gmail), Gmail Header (Tiêu đề) và Gmail Inbox (Hộp thư Gmail).

Tại đây có khá nhiều tùy chọn như Ads (ngăn chặn quảng cáo bên trên, bên phải và bên dưới), tính năng People Widget mặc định sẽ xuất hiện ở bên góc phải khi mở email, cho phép hiển thị tên cũng như hình đại diện của những người nhận email này. Điều này thật sự không cần thiết và gây tốn không gian. Khi bạn kích chọn vào ô People Widget thì tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa, đặc biệt hoàn toàn tương thích với chế độ Preview Pane.

MINH HOÀNG