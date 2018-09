Qua sáu mùa tổ chức, Sony Show đã vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện thuần công nghệ trở thành điểm đến hút giới trẻ với những hoạt động trải nghiệm, giải trí, tương tác vô cùng hấp dẫn. Sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến 16-9 tại TP.HCM và 5 đến 7-10 tại Hà Nội.

Đến với sự kiện, bạn sẽ được trải nghiệm những sáng kiến công nghệ mới nhất của Sony như BRAVIA MASTER Series, Glass Sound Speaker, Hi-Res Audio, Extra Bass, 3 Box Series, Sound Bar, Alpha full-frame, Cyber-shot RX Series, Action Cam, Xperia mà còn được thoả sức hòa mình vào hàng loạt hoạt động thú vị #SốngBậtChấtTrẻ: đấu trường Play Up dành cho game thủ, hóa trang Cosplay Up, thi tài năng Talent Up, Travel Talk cùng blogger tóc xù Nhị Đặng và Đen Vâu rapper, Tech Talk cùng các “trình” công nghệ cực kỳ hài hước như diễn đàn Tinh Tế, Schannel và Vinh Vật Vờ.



Chương trình bán hàng giá ưu đãi luôn là điểm thu hút nhiều bạn trẻ săn đón ở mỗi kỳ Sony Show bởi cơ hội sở hữu sản phẩm Sony với giá ưu đãi lên đến 40%. Ngoài ra, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ bạn như “Đến sớm nhận ngay 500 phần quà mỗi ngày cùng cơ hội rinh 01 Xperia XZ2” hay “Đến giờ Vàng, rộn ràng trúng Extra Bass”.

Đặc biệt, tại Sony Show 2018, các tín đồ công nghệ còn có cơ hội nhận trọn bộ “Bí kíp sống chất” gồm có 01 Xperia XZ2, 01 Loa SRS-XB21, 01 Action Cam FDR-X3000 khi đăng ký và đến Sony Show.





Cũng tại sự kiện này, Sony chính thức giới thiệu tại Việt Nam bộ đôi TV BRAVIA MASTER Series A9F và Z9F, mang đến chất lượng hình ảnh xuất sắc nhất từ trước đến nay với hàng loạt các công nghệ độc quyền kết hợp bộ xử lý hình ảnh thế hệ mới X1 Ultimate.