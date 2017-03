Như vậy, chỉ sau hơn 4 tháng triển khai rầm rộ, mạng 4G của Viettel đã có mặt rộng khắp ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, phủ sóng tới 704 quận, huyện, tương đương với gần 99% tổng số quận, huyện của Việt Nam. Không chỉ triển khai hạ tầng ở các khu vực thủ phủ tỉnh hay trung tâm huyện, Viettel còn đưa sóng 4G tới gần 6.300 xã trên toàn quốc, trong đó có nhiều xã ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Trong số các huyện đã có sóng 4G có tới hơn 100 huyện biên giới thuộc 25 tỉnh. Tiêu biểu như các huyện Lộc Bình, Cao Lộc (Lạng Sơn); huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà (Điện Biên); huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè (Lai Châu); huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ (Hà Giang); huyện Mường Khương, Bát Xát (Lào Cai); huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn (Nghệ An); huyện Tây Giang, Nam Giang (Quảng Nam); huyện Đăk Mil, Cư Jút (Đăk Nông); huyện Châu Thành, Trảng Bàng (Tây Ninh); huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa (Long An); huyện Châu Đốc, An Phú, Tịnh Biên (An Giang),…



Sóng 4G Viettel phủ sóng toàn quốc

Rất nhiều vị trí đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam cũng đã có sóng 4G của Viettel như các xã cực đầu của Tổ quốc như xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang), xã Hòa Tâm (huyện Tuy hòa, tỉnh Phú Yên) hay Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia tại xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) hay đỉnh núi Fansipan cao nhất được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” tại huyện Sapa (Lào Cai),…



Dự kiến từ nay đến hết tháng 3/2017, Viettel sẽ phát sóng hơn 7.300 trạm 4G, nâng tổng số trạm 4G của Viettel lên gần 28.000 trạm trên toàn quốc, sẵn sàng đảm bảo mạng 4G phủ sâu rộng với chất lượng tốt nhất vào thời điểm khai trương./.

TB