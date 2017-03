Trong tháng 6 này, Find 7 sẽ lên kệ và trở thành chiếc smartphone 2K đầu tiên được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 12.490.000 VNĐ. Được sản xuất bởi công ty màn hình hàng đầu thế giới Japan Display Inc, màn hình Find 7 kích thước 5.5” sử dụng công nghệ Touch on lens và kính cường lực Gorrila Glass 3 tăng khả năng chống trầy xước gấp 30% thế hệ cũ. Màn hình Find 7 còn siêu nhạy với IC cảm ứng mới nhất từ Synaptics cho trải nghiệm mượt mà, nhẹ nhàng và thao tác được ngay cả khi tay ướt.

Đặc biệt với màn hình 2K có độ phân giải gấp 4 lần HD, Find 7 sẽ mang đến trải nghiệm hình ảnh và màu sắc chân thực, sắc nét lần đầu bạn được trải nghiệm trên điện thoại của mình.





Được trang bị chip lõi tứ Snapdragon 801 xung nhịp 2.5GHz RAM 3GB, OPPO Find 7 là một trong những smartphone có cấu hình mạnh mẽ nhất và hiệu năng tốt nhất hiện nay. Đặc biệt, Find 7 còn được trang bị công nghệ âm thanh MaxxAudio từng đạt giải Technical GRAMMY® 2011 cho phép bạn tùy chỉnh, tái tạo âm bass và không gian âm thanh sống động.

Hai camera trên Find 7 - camera trước 5MP, camera sau 13MP - được trang bị hệ thống 6 lớp thấu kính, khẩu độ f2.0 được tăng cường sức mạnh với Stacked CMOS thế hệ 2 của Sony và bộ xử lý ảnh Pure Image 2.0. Khả năng chụp ảnh trên Find 7 được trang bị nhiều tính năng cao cấp như chụp ảnh chất lượng 50MP, khả năng phơi sáng 32s tương tự các máy ảnh DSLR, tính năng chụp ảnh động (ảnh gif), tính năng khóa nét đối tượng chụp khi di chuyển, hỗ trợ chụp ảnh định dạng RAW dễ dàng chỉnh sửa…





Find 7 còn là smartphone có khả năng sạc nhanh và an toàn nhất thế giới với công nghệ sạc VOOC. Công nghệ này cho phép sạc 5 phút là có thể thực hiện cuộc gọi dài 2 giờ giúp điện thoại của bạn đầy 75% pin chỉ trong 30 phút.

VOOC cũng đảm bảo sự an toàn và tuổi thọ của thiết bị với thiết kế đặc biệt cổng 7 pin, cáp sạc chuyên biệt, chip thông minh...Với 5 cấp độ bảo vệ và tăng chỉ số an toàn từ PPM (1/10.000) lên DPM (1/100.000), VOOC vẫn đảm bảo sự an toàn và tuổi thọ của thiết bị.

