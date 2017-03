(PLO)- Ricoh, hãng cung cấp giải pháp in ấn hàng đầu, vừa công bố Digiworld sẽ là đối tác phân phối chính thức các sản phẩm máy in Ricoh trong thời gian tới.



Đại diện hai doanh nghiệp công bố hợp tác



Digiworld là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm IT. Với động thái này, có thể thấy Ricoh đang rất quyết tâm trong việc chiếm lĩnh thị trường máy in Việt Nam.

Bên cạnh đó, từ tháng 12-2014 đến tháng 3-2015, Ricoh tung ra chương trình khuyến mãi mua 1 máy in tặng một áo khoác thời trang cao cấp và thẻ cào với các giải thưởng giá trị như iPhone 6, iPad mini 3... Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi này có thể được xem trong file đính kèm.

Ricoh là hãng sản xuất máy in tiên phong trong việc giới thiệu đến thị trường Việt Nam dòng sản phẩm máy in không kẹt giấy SP 111 series. Đây là một giải pháp in ấn mới không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn cho các công ty vừa và nhỏ hay hộ gia đình, mà còn giúp tiết kiệm thời gian in. Ngoài ra, dòng sản phẩm đa chức năng SP 210 series cũng là một lựa chọn sản phẩm ấn tượng với khả năng in ấn nhanh (22 trang/phút) và có công suất 20.000 trang/tháng. Người dùng cũng có thể thay mực in một cách dễ dàng, nhanh chóng.