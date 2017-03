Với cam kết đẩy mạnh hơn nữa mảng sản phẩm máy in, máy đa chức năng vào thị trường Việt Nam, Ricoh chọn đối tác kinh doanh mảng dự án cho máy in.



Đại diện Ricoh và Hà Phan công bố hợp tác mới





Ricoh Vietnam, nhà cung cấp giải pháp in ấn vừa công bố Công ty Cổ phần Thương mại Hà Phan (Ha Phan Trading Joint Stock Company) là nhà phân phối mảng dự án cho các sản phẩm in ấn của hãng kể từ tháng 10-2014 tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, Ricoh cũng ủy quyền FPT là công ty bảo hành máy in Ricoh tại Việt Nam.

Sự hợp tác giữa Ricoh và Hà Phan sẽ có lợi cho cả hai phía, tạo nên động lực thúc đẩy cho thị trường in ấn dành cho doanh nghiệp và người dùng phổ thông nhiều chọn lựa hơn, mang tính cạnh tranh, có lợi cho người dùng hơn. Với nhiều năm kinh nghiệm phân phối trong lĩnh vực thiết bị CNTT mảng dự án, Hà Phan sẽ tạo ra được thị phần đáng kể cho Ricoh trong thời gian sắp đến.

"Chúng tôi chọn Hà Phan là nhà phân phối mảng dự án vì qua rất nhiều thương thảo và nghiên cứu thị trường, chúng tôi cảm thấy Hà Phan là một lựa chọn xứng đáng với thương hiệu Ricoh", ông Nateebhong Sedthamaetharat, Tổng giám đốc Ricoh Việt Nam cho biết. "Ricoh là một trong những thương hiệu tiên phong trong ngành photocopy và in ấn tại Việt Nam, Ricoh Việt Nam đang tận dụng các thế mạnh của chúng tôi như chất lượng, giá cả và dịch vụ bảo hành để có thể mở rộng thương hiệu Ricoh đến với người dùng Việt Nam."

Ngoài việc công bố đối tác kinh doanh mảng dự án máy in Hà Phan, Ricoh tiếp tục mang đến cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm máy in văn phòng từ đơn năng đến đa chức năng, laser đen trắng & laser màu. Đó là các dòng: máy in kích thước nhỏ gọn chống kẹt giấy SP 111 series, SP 210 series, SP C250 series và SP C252 series.

