Ông NGÔ TUẤN ANH, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav: Các cuộc tấn công sẽ tăng trong năm 2017

Với thực trạng nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã bị nhiễm mã độc gián điệp nằm vùng, năm 2017 sẽ còn tiếp tục chứng kiến nhiều cuộc tấn công có chủ đích (APT) với quy mô từ nhỏ tới lớn. Mã độc mã hóa tống tiền tiếp tục bùng nổ, xuất hiện nhiều hình thức phát tán tinh vi và biến thể mới. Mã độc trên di động tiếp tục tăng với nhiều dòng mã độc khai thác lỗ hổng nhằm chiếm quyền root, kiểm soát toàn bộ điện thoại. Bên cạnh đó, nhiều lỗ hổng nguy hiểm trên nền tảng Linux được phát hiện sẽ đặt các thiết bị chạy trên nền tảng này trước nguy cơ bị tấn công. Sự bùng nổ thiết bị kết nối Internet (IoT) như router Wi-Fi, camera IP... khiến an ninh trên các thiết bị này thành vấn đề nóng. IoT có thể sẽ là đích nhắm của hacker trong năm tới. Ông VÕ ĐỖ THẮNG, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena: Nên dừng sử dụng các phần mềm “bẻ khóa”

VN là một trong những quốc gia sử dụng ứng dụng “bẻ khóa” (không bản quyền) mật độ lớn, việc này xuất hiện từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến người dùng cá nhân. Gắn với việc này là số lượng máy tính có mã độc rất nhiều do việc bẻ khóa đã mở cổng cho mã độc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp không xem CNTT bảo mật là vấn đề quan trọng. Cho nên hệ thống thông tin của nhiều đơn vị đã lỗi thời và sẽ là mục tiêu tấn công cho các hacker. Riêng với người dùng cá nhân thì ngày nay mỗi người dùng đều có thiết bị di động, máy tính, sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin nên mức độ phát tán mã độc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ý thức người dùng về tôn trọng bản quyền chưa được cao. Nhiều người có tư duy rằng ta nên sử dụng phần mềm “bẻ khóa” trước, nếu không có thì tính đến việc mua bản quyền. ThS PHẠM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bảo mật Tường Lửa: Người dùng nên có giải pháp đề phòng

Một vấn đề chung là thị trường VN là thị trường tốt cho các hacker. Vì hiện nay phân khúc nào cũng tồn tại vấn đề. Từ nhỏ như các doanh nghiệp start-up hoặc các cá nhân bán hàng nhỏ với các trang bị đơn giản như một website bán hàng, một page trên Facebook hay một địa chỉ email. Họ vận hành trên máy tính cá nhân, nơi có hoặc không trang bị phần mềm chống virus và tiếp xúc thường xuyên với các môi trường nhạy cảm có thể ẩn chứa mã độc như Internet hay kết nối USB drive; cho đến các doanh nghiệp lớn bị tấn công cả hệ thống với các tấn công APT chuyên nghiệp. Điểm chung cho cả doanh nghiệp và người dùng ở chỗ thông tin là quan trọng nhất. Mọi phương thức phòng, chống đều có thể có trường hợp xấu nhất. Vì vậy cần sao lưu thông tin sao cho hiệu quả và an toàn nhất nhằm hạn chế rủi ro theo cách ít thiệt hại nhất.