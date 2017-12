Có rất nhiều cảnh báo về việc tủ lạnh phát nổ như chất lượng, dòng điện và cả chính những thứ được chúng ta lưu trữ trong tủ lạnh không đúng cách. Dưới đây là những món đồ bạn không nên cho vào ngăn đá tủ lạnh nếu không muốn chúng biến thành “quả bom hẹn giờ” trong chính căn bếp nhà mình.

1. Đồ uống có gas đóng lon

Những loại thức uống có gas như nước ngọt, bia, nước tăng lực… được đóng thành lon và chai cũng có thể trở thành một "quả bom" nếu bạn đặt sai vị trí bảo quản chúng trong tủ lạnh. Nguyên nhân là khi được đặt trong nhiệt độ lạnh (dưới 0 độ C), các lon nước ngọt có gas (kể cả chai thủy tinh) sẽ khó có thể chịu được áp lực nở ra của khí gas (nhiệt độ nước giảm nhưng khối lượng nước tăng lên) khiến chiếc lon bị biến dạng và dễ dàng phát nổ, gây ra những điều đáng tiếc nhất.

Theo Sciencing giải thích, nước ngọt có gas đóng lon hoặc chai có thành phần chủ yếu là nước nên nguyên nhân gây nổ là vì những cách hoạt động của nước. Do chuyển động của các phân tử, hầu hết các hợp chất đều bị co lại khi chúng được làm mát, nhưng nước giãn ra khi nó đóng băng. Nước bị đông lạnh cũng sẽ làm thay đổi độ hòa tan khí, khi đó khí carbon dioxit trong lon nước có gas được giải phóng khiến nó phải chịu một lực ép rất lớn và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

2. Đá khô

Theo sự lý giải của trang website Bác sĩ nội trú, về cơ bản đá khô là một dạng rắn của carbon dioxide (CO 2 ). Nó có các mối nguy cơ không chỉ vì nó rất lạnh mà nó còn nhanh chóng bốc hơi thành khí carbon dioxide. Carbon dioxide không độc nhưng nó có thể tích tụ tạo một áp suất hoặc làm dịch chuyển không khí bình thường, có khả năng gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Nhiệt độ đóng băng của hầu hết các loại tủ lạnh gia đình thường thấp hơn -30 độ C, nhưng nhiệt độ này vẫn còn rất cao so với sự chuyển hóa của đá khô từ trạng thái rắn sang trạng thái khí. Một khi trở thành dạng khí, khối lượng của đá khô sẽ cao gấp 600-800 lần bình thường. Trong một môi trường kín như tủ lạnh, do áp lực gia tăng mạnh sẽ khiến đá khô trở thành “quả bom” cực kỳ nguy hiểm, có thể làm nổ tung chiếc tủ lạnh, gây thương tích cho bạn cũng như những người thân trong gia đình.



Đá khô có thể trở thành "quả bom" cực kỳ nguy hiểm nếu không cất trữ đúng cách. Ảnh: Internet

Thêm vào đá khô rất lạnh! Khi đá khô tiếp xúc với da có thể tiêu diệt tế bào khiến bạn bị bỏng (bỏng lạnh). Nó chỉ mất một vài giây để gây bỏng lạnh, vì vậy tốt nhất là dùng kẹp hoặc găng tay để xử lý đá khô. Không ăn đá khô.



3. Rượu và chất lỏng dễ cháy

Rượu và các chất dễ cháy khác như cồn, xăng… cũng không nên để trong tủ lạnh, đặc biệt là để ở ngăn đông đá. Thể tích giới hạn của tủ lạnh dễ dàng hình thành những điểm dễ cháy nổ. Nếu khi khởi động hoặc xảy ra sự cố có tia lửa, rất dễ khiến chiếc tủ lạnh phát nổ.

Thực tế, rất nhiều nhà sản xuất đã lưu ý trên lon nước: “Không đốt nóng hoặc đông đá lạnh ở 0 độ C” nhưng không mấy ai chú ý đến. Nếu muốn làm lạnh nhanh, hãy chỉ để nước ngọt hay bia, rượu của bạn vào ngăn lạnh hoặc ngăn làm lạnh nhanh thôi để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

4. Chai, bình nước... thủy tinh

Bạn cũng không nên đặt chai nước thủy tinh vào ngăn đá tủ lạnh. Khi nhiệt độ giảm xuống, nước sẽ giãn nở ra trong khi đó chai nước thủy tinh co lại. Từ đó dễ gây vỡ, nổ chai nước.

5. Hóa chất độc hại

Tuyệt đối không bỏ hóa chất độc hại vào tủ lạnh vì nó có thể gây phản ứng và nổ bên trong tủ lạnh.

Tủ lạnh rất dễ bị nổ bởi những sơ ý của người dùng, do đó ngoài việc lưu trữ đúng cách các thực phẩm và đồ gia dụng thì không nên sử dụng loại tủ lạnh quá cũ. Còn nếu đang sử dụng tủ lạnh cũ thì không nên đụng chạm vào các thiết bị bên trong, hay tự ý mang đi nạp gas mới, mà chỉ lau rửa tủ và mời thợ về vệ sinh giàn ngưng nếu có bụi bám nhiều. Và không nên cắm chung ổ điện với các thiết bị khác vì bản thân tủ lạnh là một thiết bị tiêu thụ điện năng lớn, nếu cắm nhiều thiết bị chung ổ với tủ lạnh rất dễ gây chập điện, dẫn đến cháy nổ.

NGUYÊN HÀ