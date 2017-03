(PL)- Với nhiều tính năng độc đáo, một số loại phụ kiện có thể giúp smartphone hay các thiết bị công nghệ cải thiện được hiệu năng một cách rõ rệt.

Bên cạnh những siêu phẩm công nghệ thì ở thị trường ngách lại có khá nhiều thiết bị phụ trợ khá độc đáo. Những phụ kiện trên có thể giúp các dòng smartphone cũ lên đời hoặc mở rộng thêm tính năng cho các thiết bị công nghệ khác. Dưới đây là một số loại phụ kiện mà bạn có thể lựa chọn để nâng cấp các thiết bị công nghệ trong gia đình.

Nâng cấp bộ nhớ cho iPhone

Việc không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ được xem là một trong những điểm yếu của iPhone khi so với các thiết bị Android. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng với chiếc USB OTG MyFlash có dung lượng 32 GB dùng cho iPhone và iPad. Đây cũng là một sản phẩm đang gây sốt trên thị trường vì đa số người dùng trước đây thường mua iPhone, iPad 16 GB, trong khi đó nhu cầu sử dụng dữ liệu ngày càng cao.

Để iPhone nhận diện được MyFlash, đầu tiên người dùng cần phải quét mã QR trên hộp để cài đặt ứng dụng aimica tương ứng, cắm thiết bị vào cổng Lightning rồi truy cập vào mục Settings > General > Profile chọn Trust. Giao diện của chương trình tương đối đơn giản, ngoài việc bổ sung thêm dung lượng lưu trữ, người dùng có thể quay phim lưu thẳng lên MyFlash như một thẻ nhớ mà không cần phải quay phim rồi chép lại từ bộ nhớ máy.

Với MyFlash 32 GB, bạn có thể lưu trữ 17.000 hình ảnh, 40 giờ video và 8.000 bài hát. Sản phẩm hiện tại đang được chào bán với mức giá khoảng 28 USD trên Amazon, ở Việt Nam sản phẩm có giá gần 800.000 đồng.



Mở rộng bộ nhớ iPhone không còn là vấn đề nan giải với người dùng. Ảnh: INTERNET

Biến loa thường thành loa không dây

Nếu đang sở hữu những dàn loa vi tính có dây sẽ rất bất tiện nếu mỗi lần muốn nghe nhạc bạn phải bật máy tính lên hoặc ngồi cố định một chỗ. Thay vào đó, người dùng có thể tìm mua các phụ kiện Audio Bluetooth Receiver, giúp bổ sung thêm kết nối Bluetooth cho dàn loa đời cũ. Những phụ kiện dạng này thường có mức giá dao động trong khoảng 100.000-450.000 đồng, tất nhiên ở những mẫu có mức giá cao hơn thì người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn cổng cắm.

Việc kết nối tương đối đơn giản, đầu tiên bạn hãy sử dụng dây cắm đi kèm để gắn vào cổng 3.5 mm trên loa và thiết bị rồi cấp nguồn cho nó. Lúc này dàn loa của bạn sẽ được bổ sung thêm kết nối Bluetooth, chỉ cần ghép nối loa và smartphone là đã có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi.

Bàn phím ảo sử dụng sóng laser

Ý tưởng về thiết bị này đã từng xuất hiện trong bộ phim giả tưởng Space 1999 cách đây khoảng 40 năm, giờ đây nó đã trở thành sự thật và đang được giới công nghệ trong nước yêu thích. Cube Laser Virtual Keyboard sẽ chiếu một bàn phím ảo lên mặt phẳng và bạn có thể gõ phím hoặc thao tác mọi thứ như bình thường. Thiết bị tương thích tốt với máy tính, các thiết bị Android và iOS. Kích thước bàn phím ảo gần như tương đương với các bàn phím thông thường hiện nay, ngoài ra nó còn hỗ trợ thêm chế độ cho phép bạn sử dụng chuột ảo. Sản phẩm hiện tại được bán với giá dao động trên dưới 1,5 triệu đồng.

Thiết bị giúp tăng sóng Wi-Fi

Việc kết nối Wi-Fi tại các tòa nhà cao tầng thường gặp rất nhiều khó khăn, thay vì phải đầu tư vào các bộ router đắt tiền hay “nhiều râu”, bạn chỉ cần mua thêm các thiết bị bổ sung rẻ tiền để tăng sóng Wi-Fi đơn giản nhưng vẫn hiệu quả.

Đơn cử một thiết bị là Mi Wi-Fi+, đây là thiết bị bắt sóng Wi-Fi gốc rồi tạo ra thêm một điểm phát sóng mới mạnh hơn. Đa phần đều sử dụng nguồn USB nên có thể kết nối ở bất cứ đâu thông qua cục sạc điện thoại hoặc pin dự phòng… Sản phẩm hiện tại đang được bán với giá khoảng 200.000 đồng. Đầu tiên, bạn cần tạo cho mình một tài khoản miễn phí trên trang web của Xiaomi, sau đó cài đặt phần mềm Mi Home lên Android tại https://goo.gl/8JvTP9.

Lúc này, bạn hãy cắm thiết bị tăng sóng Wi-Fi vào cục sạc hoặc ổ điện, mở ứng dụng Mi Home trên smartphone và nó sẽ thông báo rằng đã phát hiện một thiết bị mới, bạn chỉ việc bấm OK > Next. Chọn mạng Wi-Fi cần tăng sóng rồi nhập vào mật khẩu tương ứng, chờ một lát cho nó chạy 100% là xong. Bây giờ bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một mạng Wi-Fi mới với tên gọi và mật khẩu y như mạng cũ, chỉ có điều thêm chữ Plus đằng sau. Giờ đây mạng Wi-Fi của bạn lúc nào cũng đầy cột sóng cho dù bạn đang ở cách xa router vài tầng đi chăng nữa.

MINH HOÀNG