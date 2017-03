Khách mời bắt đầu được vào sân khấu.













Apple yêu cầu khách mời chuyển thiết bị sang chế độ im lặng để sự kiện bắt đầu.





Một đoạn clip được chiếu trên sân khấu, nhấn mạnh vào sự thay đổi đưa thế giới tiến lên phía trước.





CEO Tim Cook xuất hiện trên sân khấu với phong cách quen thuộc.





Cook điểm qua một số sản phẩm từng được giới thiệu tại đây, trong đó có iMac đánh dấu sự hồi sinh của Apple.

Sau đó, Tim Cook rời sân khấu,nhường chỗ cho Phil Schiller giới thiệu chi tiết về hai mẫu điện thoại đáng mong đợi này







Độ phân giải màn hình trên iPhone 6 và iPhone 6 Plus lần lượt là 1334 x 750 pixel và 1920 x 1080 pixel. iPhone 6 Plus có số điểm ảnh cao gấp 185% so với iPhone 5s.





Kích thước màn hình là iPhone 6 (4.7 inch) và iPhone 6 Plus (.5.5 inch).









App Store hiện có 1,3 triệu ứng dụng







Thời lượng pin của iPhone thế hệ mới được cải thiện đáng kể.

Pin trên iPhone 6 tốt hơn so với iPhone 5s. Apple cam kết iPhone 6 Plus cho thời gian đàm thoại 3G lên đến 24 tiếng còn iPhone 6 là 14 tiếng.





Bây giờ là lúc trình diễn khả năng chụp ảnh trên iPhone 6. Thiết bị dùng camera 8MP, đèn flash true-tone, ống kính độ mở f/2.2, cảm biến iSight mới với tính năng "focus pixels".





Theo bức ảnh mẫu trên slide, có thể thấy chất lượng ảnh khá ấn tượng.

iPhone 6 có giá 199 USD, 299 USD, 399 USD cho bản 16GB, 32GB và 64GB kèm hợp đồng nhà mạng.







iPhone 6 Plus có giá tương ứng 299 USD, 399 USD và 499 USD cho bản 16, 64 và 128 GB.





iPhone 5s chỉ còn 99 USD và iPhone 5c miễn phí kèm hợp đồng nhà mạng. iPhone 6 và 6 Plus bán ra từ ngày 19/9, đặt hàng từ ngày 12/9.



Tú Quyên (Theo Cnet)