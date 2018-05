Vietnam Mobile Day & Vietnam Web Summit đã trở thành điểm hẹn trong năm không thể thiếu của cộng đồng công nghệ Việt Nam & đón nhận sự tham gia của đông đảo công ty/ tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Sự kiện năm nay dự đoán sẽ quy tụ hơn 10.000 lượt khách tham dự, hơn 200 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, hơn 100 đơn vị truyền thông trên khắp cả nước tham gia.



Danh sách các chủ đề dự kiến tại TPHCM với một số chủ đề nổi bật:

- The Globalization of Apps – How to Effectively Grow Your Mobile Business | Google

- What’s next Vietnam that impacts Mobile Marketing? | Nielsen

- Cloud Analytics: You can save a lot of money! | The Coffee House

- Strategies for Indie Game Developers | Amanotes

- Xây dựng hệ thống indexing sản phẩm đáp ứng hàng triệu thay đổi mỗi ngày | Tiki.vn

- Growth Hack bằng content video mobile

- Các ứng dụng công nghệ Blockchain | Infinity Blockchain Labs, Nami, Umbala, ALTTEKGlobal

- Panel Discussion: Blockchain / AI World Domination / Mobile App/Game...





Cùng các diễn giả đứng đầu trong các lĩnh vực về Tech, Digital Marketing, Mobile App/Game, Blockchain: