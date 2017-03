YouTube muốn cải thiện chất lượng các đoạn video quay nghiệp dư. (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, các chi tiết tài chính của thương vụ trên chưa được tiết lộ.



Giám đốc Google Video Technology Jeremy Doig cho biết nhiều đoạn video được dân chuyên nghiệp tải lên trang mạng này nên trông rất đẹp nhưng có một số đoạn video do được quay bằng điện thoại di động hoặc máy quay cá nhân nên dù ghi lại được cảm xúc nhưng hình ảnh lại có chất lượng thấp, bị giật, mờ hoặc không ổn định.



Mọi chuyện giờ đây đã khác nhờ có công nghệ của Green Parrot Pictures, công nghệ đã được các trường quay lớn thực hiện cho các bộ phim như Lord of the Rings, X-men và Spider-Man.



Green Parrot Pictures do Anil Kokaram, một phó giáo sư của khoa cơ khí thuộc trường Trinity College ở thành phố Dublin của Ireland, sáng lập./.