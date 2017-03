(Nguồn: Internet)

Mặc dù mới ra mắt bốn năm trước song Next New Networks là nơi tụ hội của các mạng được nhiều người ưa chuộng như Barely Political và Indy Mogul.



Next New Networks đã xây dựng được một hệ thống lập trình web có hiệu quả cao phục vụ hơn 2 triệu video và thu hút hơn 6 triệu thuê bao.



Tuy nhiên, điều khoản về tài chính của thương vụ trên chưa được tiết lộ.



YouTube đang triển khai mở rộng dịch vụ chia sẻ video của mình với tư cách là các dịch vụ video trực tuyến như Hulu và Netflix vốn đang ngày càng trở nên quen thuộc với người xem.



Theo công ty nghiên cứu thị trường eMarketer của Mỹ, chi phí quảng cáo trên các trang video online ở Mỹ trong năm nay sẽ tăng lên gần 2 tỷ USD so với mức 1,42 tỷ USD trong năm 2010./.





Theo Huy Bình (Vietnam+)