Tổ chức Zeta Interactive đã thực hiện cuộc thống kê các mạng xã hội lớn nhất hiện nay. Cuộc thống kê không chỉ dựa vào danh tiếng mà còn dựa vào cách thức mà người dùng đánh giá, và Youtube đã vượt lên để trở thành mạng xã hội hàng đầu hiện nay.



Theo thống kê, người dùng đã đánh giá cao Youtube và Flickr vì những tính năng và chất lượng dịch vụ của 2 mạng xã hội chia sẻ video và hình ảnh này.



Bên cạnh đó, các mạng xã hội luôn nằm top 10 trong những năm qua lại lần đầu tiên bị đánh bật khỏi top 10 trong năm 2010, bao gồm Craigslist (mạng xã hội rao vặt), Friendster (mạng xã hội kết bạn và hẹn hò trực tuyến) và MySpace.



“Những mạng xã hội này thường xuyên gặp vấn đề về bảo mật, đó là lý do chúng bị rớt khỏi top 10 năm nay”. - Al DiGuido, CEO của Zeta Interactive cho hay – “Người dùng luôn muốn các thông tin của mình được đảm bảo tuyệt đối an toàn, do vậy nếu có vấn đề về bảo mật và không kịp khắc phục, mạng xã hội sẽ mất khách là điều không thể tránh khỏi”.



Điều đáng ngạc nhiên là MySpace, từng là đối thủ nặng ký của Facebook lại rớt hạng một cách tồi tệ. Nguyên nhân chính được đánh giá, ngoài các vấn đề về bảo mật còn do sự thay đổi về giao diện, mà bị người dùng đánh giá là một… mớ hỗn độn.



Mặc dù Facebook cũng thường xuyên gặp vấn đề về bảo mật và thông tin cá nhân, nhưng với lượng người dùng lên đến hơn 500 triệu, Facebook vẫn góp mặt trong top 10 với vị trí thứ 6.



Google Buzz chỉ mới ra mắt được 10 tháng, mặc dù không đáp ứng được mong đợi của người dùng, nhưng vẫn xếp hạng thứ 10 trong danh sách những mạng xã hội hàng đầu hiện nay.



Dưới đây là top 10 mạng xã hội hàng đầu hiện nay và những thay đổi so với năm 2009:

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)