Trong sự kiện gia hạn thời gian chuyển nhà từ Yahoo!360 đến ngày 19/8, Giám đốc truyền thông của Yahoo!Việt Nam khẳng định không chỉ 360 Plus mà blogger hoàn toàn có thể di dời dữ liệu sang bất cứ mạng nào họ muốn trong hơn 1 tháng tới. Điều đó có nghĩa rằng người dùng vẫn có thể lựa chọn cho mình một mạng xã hội ảo bất kỳ mà mình thích. Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Bởi sau ngày 13/07, tức là ngày Yahoo!360 chính thức đóng cửa thì việc chuyển dữ liệu của blogger sang toàn bộ các mạng xã hội ảo khác trong nước đều không thể thực hiện được. Chỉ có duy nhất việc chuyển nhà sang Yahoo!360 Plus là diễn ra bình thường không có gì thay đổi cả.

Khi đăng nhập vào trang blog của mình, blogger sẽ nhận được thông báo là Yahoo!360 đã đóng cửa, đồng thời một dòng thông báo được hiện ra là người dùng có thể chuyển đổi dữ liệu qua các option như: Yahoo!Profile, Yahoo!360 Plus và download dữ liệu theo dạng tệp về máy là Prepare my download. Trong đó việc chuyển đổi qua Yahoo!Profile và Yahoo!360 Plus diễn ra bình thường, còn tệp tin người sử dụng download về máy gồm hình ảnh và file có dạng .txt để đưa qua các mạng xã hội khác lại không sử dụng được. Đây chỉ là những file riêng biệt và người dùng muốn đưa nó sang một mạng xã hội khác là điều không thể, vì tất cả các mạng xã hội ảo trong nước đều chưa hỗ trợ chức năng này. Trong khi chức năng chuyển nhà như kiểu Yahoo!360 Plus của họ đã không còn hoạt động được.

Đại diện truyền thông của mạng xã hội ảo Cyworld, chị Thu Trang cho biết: “Yahoo!360 không cho chuyển nhà sang Cyworld và các mạng khác,ngoại trừ Yahoo plus. Mình test từ sáng đến giờ ở các mạng khác cũng không thể thực hiện được. Khi đăng nhập vào Yahoo! chỉ cho chuyển qua Yahoo!360 Plus và backup dữ liệu chứ không còn cách nào khác”.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, hỗ trợ kỹ thuật trong dịch vụ chuyển nhà của mạng xã hội tamtay.vn cũng xác định là: “Chức năng chuyển nhà từ Yahoo!360 qua tamtay.vn cũng đã không còn hoạt động. Nguyên nhân chính là Yahoo! Việt Nam đã đóng cổng web blog, chỉ có Yahoo!360 Plus là việc chuyển nhà vẫn diễn ra bình thường do đó là dịch vụ của Yahoo! nên họ có thể sử dụng nguồn dữ liệu của họ thông qua cổng Yahoo!360 nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Còn các mạng xã hội khác hoàn toàn khác, nếu muốn chuyển nhà thì họ phải làm lại tool chuyển nhà mới để xử lý các file backup của người dùng gửi lên. Nhưng cái này lại tốn rất nhiều thời gian vì phải làm một công cụ để phân tách các dữ liệu của người dùng download về đó, đơn giản không làm thế thì đống dữ liệu của người dùng chỉ để làm cảnh thôi”.

Thử với các mạng xã hội khác trong nước đang hoạt động có công cụ chuyển nhà như trên, tất cả cũng đều không thực hiện được, các thao tác chuyển liên tục bị gián đoạn.

Điều này cho thấy việc gia hạn thời gian chuyển nhà của Yahoo! Việt Nam cho các blogger của Yahoo!360 dường như chỉ dành cho Yahoo! 360 Plus. Vì hiện tại chỉ có việc chuyển qua Yahoo!360 Plus là đang diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, còn các đối thủ cạnh tranh thì đang phải bỏ ra thời gian làm lại tool chuyển của mình. Nhiều blogger Việt Nam đã đoán rằng có vẻ như Yahoo! Việt Nam đang cố vớt vát thêm khách hàng cho dịch vụ của mình: “Không cần phân tích nhiều cũng có thể đoán được Yahoo! Việt Nam đang cố vớt vát số người sử dụng Yahoo!360 còn lại về phía họ. Sự kiện dời thời hạn chuyển nhà cũng chỉ là một chiêu PR để câu khách mà thôi. Có lẽ họ nên để Yahoo!360 đóng cửa theo đúng thời gian dự định sẵn, sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp hơn trong blogger chúng mình”, Nguyễn Quang Khánh, một blogger tại TPHCM cho biết.