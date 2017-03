Các đối thủ của Google đã tìm mọi cách để mở rộng thị phần trong suốt thời gian qua, nhưng cho tới thời điểm này, những nỗ lực của họ vẫn chưa mang lại kết quả. Và bất chấp suy thoái, Google vẫn bình chân như vại, giữ vững thị phần của mình.



Theo số liệu thống kê vừa được hãng Experian Hitwise công bố, trong tháng 11 vừa qua, có tới 71,57% số lượt tìm kiếm đã được thực hiện qua Google, tăng 1 điểm phần trăm so với tháng 10. Ở thái cực ngược lại, tháng 11 không phải là một tháng may mắn với Yahoo (á quân) và Microsoft Bing (No 3).



Trong khi Yahoo giảm từ 16,14% thị phần hồi tháng 10 xuống còn 15,39% trong tháng 11 thì Bing cũng trượt dốc từ 9,57% hồi tháng 10 xuống còn 9,34% trong tháng 11. Đây quả là một tin vui cho Google, hãng đã rót rất nhiều tiền của cũng như chất xám nhân lực cho việc cải tiến công nghệ tìm kiếm.



Mới hôm qua thôi, gã khổng lồ tìm kiếm đã chính thức khai trương dịch vụ tìm kiếm thời gian thực, cho phép hiển thị kết quả một cách cập nhật nhất. Cả Google và Microsoft đều thông báo trong tháng 10 rằng họ đã đạt được thoả thuận tìm kiếm thời gian thực với dịch vụ tiểu blog Twitter. Microsoft thậm chí còn đi xa hơn một bước khi đạt được thoả thuận riêng tương tự với Facebook.



Theo giới phân tích, việc tiến vào lĩnh vực tìm kiếm thời gian thực đã cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của các site mạng xã hội như Twitter và Facebook đối với cộng đồng mạng hiện nay.



Theo Trọng Cầm (VNN / PCWorld)