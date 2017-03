Ban quản trị Yahoo đã nói với Levinsohn rằng: "Xin lỗi, chúng tôi rất quý mến ông, nhưng Phố Wall thì muốn Yahoo là một tập đoàn công nghệ hơn là trở thành một công ty truyền thông, chúng tôi phải làm như vậy".



Mayer trở thành một lựa chọn tuyệt vời tuy nhiên lý do đưa ra để chọn cô ấy có thể lại là một sai lầm.



Hãy xem xét các số liệu sau đây của các công ty truyền thông truyền thống như CBS, Disney, New Corp và Comcast:



- Giá cổ phiếu của họ hầu như luôn ở mức cao.



- Hệ số PE trung bình tháng kế tiếp luôn giữ ổn định xấp xỉ 15X từ 3 năm trở lại đây.



- Hiện tại, mức tăng trưởng EPS dài hạn trung bình tăng lên 14% so với 9% từ 4 năm trước.



Trong khi đó, Apple, Facebook, Google và Netflix không làm được những việc sau:



- Lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đã giảm 42% so với thời kỳ đỉnh cao.



- PE trung bình 12 tháng liên tiếp đã giảm hiện còn xấp xỉ 15X so với mức 24X của 3 năm trước.



- Tăng trưởng EPS dài hạn trung bình đang có xu hướng giảm, hiện còn 19 % so với 22% cách đây 4 năm.



Tuy nhiên hãy chú ý:



- Những con số này chắc chắn chỉ đại diện trong một khoảng thời gian rất ngắn.



- Tương quan ! = Nhân quả (Correlation != causation.)



- Yahoo không thể làm truyền thông mà không có các sản phẩm.



Trong cuộc hội thảo truyền thông/công nghệ của trang Business Insider tuần trước, họ đã thảo luận về các con số đáng ngạc nhiên nói trên với rất nhiều các tham luận viên có tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp này.



Sau đây là một số kết luận đáng lưu ý được ghi lại trong buổi hội thảo đó:



- Thật tuyệt khi là một công ty công nghệ "sở hữu một nền tảng tốt", nhưng quá trình lạc hậu, đổ vỡ và thay thế đang diễn ra quá nhanh, khiến khoảnh khắc tuyệt vời này có vẻ không kéo dài được lâu.



- Có lẽ sẽ tốt hơn khi trở thành một công ty sở hữu nội dung tin tức nóng hổi mà người dùng có thể xem trên bất cứ nền tảng nào, tại bất cứ thời điểm cụ thể như ngày, tháng hay năm.



- Các công ty truyền thông lớn đã làm rất tốt công việc chuyển tải nội dung thông tin từ phát thanh, TV, truyền hình cáp, sau đó là Web và hiện nay là các ứng dụng. (Dường như nhiệm vụ này dễ dàng hơn nhiều so với việc phát minh ra cáp, Web, điện thoại thông minh hay bất cứ thứ gì tiếp sau). Một vài năm trước, Internet được cho là sẽ giết chết TV giống như cách nó giết chết báo giấy. Nhưng có vẻ điều đó đã không xảy ra.

(Theo TTVN/BusinessInsider)