Ông Henrique de Castro được đánh giá là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến (Nguồn: Mashabe)

Theo đó, ông De Castro sẽ có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp với Giám đốc điều hành (CEO) Marissa Mayer, người cũng đến từ Google hồi tháng Bảy vừa qua để giúp vực dậy nhà tiên phong trong lĩnh vực Internet song đang gặp nhiều khó khăn này.



Bà Mayer đánh giá rất cao ông De Castro, mô tả ông này như “một nhà lãnh đạo kinh doanh tài ba” và “sẽ giúp củng cố sức mạnh cho ban lãnh đạo của Yahoo!”



“Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến và rất phù hợp với đường hướng phát triển của Yahoo! trong giai đoạn tới.”



Thông báo trên được bà Mayer đưa ra trên tài khoản Twitter của mình, trong “ngày đầu tiên trở lại văn phòng” sau 2 tuần nghỉ thai sản.



Phát biểu trong thông cáo chính thức, De Castro nói rằng Yahoo! có tiềm năng sử dụng “những kinh nghiệm nổi bật của người dùng cũng như có tầm vóc khổng lồ để đem lại những giá trị to lớn cho người sử dụng, các nhà quảng cáo và các đối tác.”



De Castro nguyên là phó chủ tịch nhóm Đối tác Giải pháp Kinh doanh thuộc tập đoàn Google, chịu trách nhiệm về mảng quảng cáo và dịch vụ của Google cũng như các đối tác thương mại của hãng. Ông còn từng làm việc cho hãng Dell cũng như công ty tư vấn hàng đầu McKinsey.



Theo thông báo, De Castro sẽ chính thức gia nhập Yahoo! vào ngày 22/1 tới.



Căn cứ vào thư mời làm việc thì Yahoo! sẽ phải trả cho De Castro số tiền tổng cộng 58 triệu USD, trong đó bao gồm mức lương cơ bản là 600.000 USD một năm, 20 triệu USD tiền thưởng một lần, 18 triệu USD từ cổ phiếu hạn chế và 18 triệu USD từ cổ phiếu lựa chọn để khuyến khích ông này gắn bó với công ty trong bốn năm tiếp theo, cùng với 1 triệu USD tiền thưởng vì đã rời Google.

Để đánh giá hiệu quả làm việc của De Castro, chỉ cần so sánh lợi nhuận quảng cáo của hai công ty. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận quảng cáo của Google là gần 21 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2001, còn của Yahoo là 2 tỷ USD, không thay đổi so với năm ngoái./.

Theo A.Q (Vietnam+)