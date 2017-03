Theo phán quyết sơ bộ của tòa án Mexico, Yahoo phải trả 2,7 tỉ USD do đã phá vỡ hợp đồng với Ideas Interactivas và công ty mẹ Worldwide Directories.



Phía nguyên đơn cáo buộc Yahoo đã vi phạm hợp đồng, phá vỡ lời hứa, gây ra việc mất mát lợi nhuận phát sinh từ hợp đồng liên quan tới một dịch vụ "trang vàng" Yellow Pages mà Yahoo hợp tác với Interactive Ideas để cung cấp cho các doanh nghiệp ở Mexico.



Theo TechCrunch, Yahoo Mexico đã ký hợp đồng với Ideas Interactivas từ năm 2003 về việc tạo ra "Yahoo! Páginas Útiles", một công cụ giúp người sử dụng tìm thông tin liên hệ của các doanh nghiệp địa phương. Ban đầu, ý tưởng của hợp tác giữa hai bên là thúc đẩy dịch vụ tìm kiếm doanh nghiệp online song song với phương thức sách in truyền thống. Yahoo hi vọng chiến lược này sẽ giúp họ đánh bại Google. Cuốn sách sẽ bao gồm bản đồ, thông tin doanh nghiệp được đánh dấu trên bản đồ và một danh sách các thông tin giảm giá, khuyến mãi, kèm theo các lựa chọn quảng cáo linh hoạt và rẻ trong Yahoo! Páginas Útiles. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tên miền www.paginasutiles.com.mx vẫn chưa được sử dụng, và không cung cấp bất kì nội dung nào của Yahoo.



Tuy nhiên Yahoo tuyên bố rằng họ không có trách nhiệm trong việc này, nhưng không nói rõ vì sao. Sau khi bị tòa tuyên án, Yahoo thực sự kinh hoàng và tuyên bố rằng cáo buộc này là vô lí và sẽ bất chấp để theo đuổi vụ kiện.



Với Yahoo thì 2,7 tỷ USD là con số khá lớn, nó hơn nhiều hơn số tiền Apple kiện Samsung (1 tỷ USD), trong khi doanh thu của Yahoo năm 2011 chỉ là 4,98 tỷ USD (theo Wikipedia), số tiền phạt lên tới hơn một nửa doanh thu. Nếu kháng cáo thất bại, nó có thể là một gánh nặng quá lớn đối với Marissa Mayer, nữ CEO của Yahoo mới được bổ nhiệm từ giữa năm 2012, và sinh mệnh Yahoo chưa biết sẽ đi về đâu.



Trong khi đó, theo trang tin Business Insider, Carlos Bazan – Canabal, cựu giám đốc điều hành của Yahoo nhưng hiện tại đang làm việc cho công ty Worldwide Directories, đã tuyên bố muốn "đảo ngược tài chính của Yahoo" trên trang cá nhân Linkedln. Điều đó chẳng khác nào là lời tuyên chiến với Yahoo.



Ngay sau giờ công bố đầu tiên, giá cổ phiếu Yahoo giảm 26 cent tương đương 1,4%.

(Theo Vnreview)