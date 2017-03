Theo ĐỨC THIỆN - Q.LINH (TTO)



Trước đó, trong cuộc làm việc với Trung ương Đoàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ đã đồng ý xây dựng MXH cho thanh niên.Trang web này cũng có mục cho phép đăng ký tài khoản thử nghiệm, nhưng khi thực hiện xong, thông báo đăng ký thành công song vẫn không thể truy cập vào tài khoản dùng thử. Bên cạnh đó, trang web còn cho phép người dùng “đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng MXH thanh niên VN này ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh”... Nổi bật trên giao diện chính là bản đồ VN được thể hiện nổi trên khung cảnh biển đảo với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.Theo quy định pháp luật, các website là trang tin điện tử hay MXH đều phải được cấp phép và phải ghi rõ ràng số giấy phép, cơ quan chủ quản, địa chỉ liên lạc trên website. Tuy nhiên thanhnienvietnam.vn lại không có dòng chữ nào về các thông tin trên. Trong khi đó, tra cứu tại website vnnic.vn của Trung tâm Internet VN (VNNIC), chủ thể đăng ký sử dụng tên miền thanhnienvietnam.vn là Công ty TNHH giải pháp tiếp thị AZ (địa chỉ đăng ký tại quận 7, TP.HCM). Công ty này vừa đăng ký sử dụng tên miền trên từ ngày 1-4-2013 với hạn sử dụng một năm.* Trả lời PV, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An khẳng định đây không phải là MXH chính thức của thanh niên Việt Nam theo chủ trương cho phép thực hiện của Thủ tướng Chính phủ mới đây. Liên quan đến trang này, anh Dương Văn An cũng cho rằng có thể đây chỉ là một hình thức chiếm tên miền, đăng ký trước tên miền đẹp, và nhiều khả năng họ tính đến việc sẽ bán lại sau đó cho người cần và chuyện này cũng hết sức bình thường. “Mọi công việc liên quan đến xây dựng MXH thanh niên Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuẩn bị một cách khẩn trương, đầy đủ đúng như chủ trương cho phép của Chính phủ để có thể ra mắt sớm nhất” - anh An khẳng định.