Bên cạnh các trò lừa đảo tặng áo đôi, nhẫn cặp, tặng xe hơi… thì vừa qua trên Facebook lại xuất hiện thêm chiêu lừa tặng iPhone 6S Plus.

Theo ghi nhận của người viết, fanpage APPLE STORE VN vừa được lập ra cách đây vài giờ đã đăng tải một đoạn status có nội dung: “Tặng 100 iPhone 6S Plus cho 100 người may mắn. Lần đầu tiên trong lịch sử Facebook, nhằm chào đón thành công đợt sale 2015, chúng tôi đã quyết định tặng 100 iPhone 6S Plus cho 100 người Việt Nam chiến thắng vào ngày 30-4-2016 trước khi iPhone 7 ra đời. Người chiến thắng chính là người đã giúp chúng tôi lan tỏa hình ảnh đi khắp thế giới…”



Quá nhiều người nhẹ dạ và làm theo yêu cầu. Ảnh: MH

Theo yêu cầu của fanpage này, nếu muốn nhận iPhone, bạn cần like fanpage, comment màu sắc mong muốn và chia sẻ bài viết này trên tường nhà ở chế độ công khai. Rõ ràng chỉ cần đọc sơ qua nội dung là đã sặc mùi lừa đảo nhưng không hiểu sao vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ và làm theo.

iPhone 6S Plus hiện tại có giá khoảng tầm 20 triệu đồng, nếu tặng 100 chiếc sẽ là 2 tỉ đồng, chẳng có ai dư tiền mà bỗng nhiên lại đem 2 tỉ lên Facebook để tặng chơi như vậy.

Không ít người đã nhận ra đây chỉ là chiêu trò để câu like cho fanpage. “Người Việt mình dễ bị lừa thật, để chống mắt lên mà xem có bao nhiêu cái IP trong vụ này, tự nhiên không không copy mấy cái hình lên rồi ngồi chờ, vậy mà bao nhiêu con cá vào cũng đớp, hay thiệt. Sao không vào tìm xem các thông tin liên quan đến cái page trên trời rơi xuống này nó ở đâu, ra làm sao…”, một người dùng Facebook chia sẻ.



Report fanpage hoặc các tài khoản cá nhân đăng nội dung lừa đảo. Ảnh: MH

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng cũng sôi sục với trò tặng xe Mercedes trên Facebook. Không ít người đã cuống cuồng like và share vô tội vạ mà không hề tìm hiểu vấn đề, điều này chỉ khiến trò lừa đảo được lan rộng ra và không có điểm dừng.

Khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo trên Facebook, người dùng chỉ cần kích vào biểu tượng ba chấm (nút More) ở bên phải fanpage và chọn Report > It’s a scam hoặc I think it shouldn’t be on Facebook. Nếu nội dung phát tán từ tài khoản cá nhân, bạn hãy chọn Report > Recover or close this account.









MINH HOÀNG