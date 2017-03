1,3 triệu thuê bao di động trả trước tại Hà Nội và Đà Nẵng sẽ phải đăng ký lại thông tin cá nhân. Ảnh: T.K

Nhà mạng "quên" báo cáo!?

Theo Bộ TT&TT, có khoảng 1,3 triệu thuê bao trả trước của Viettel, MobiFone và VinaPhone tại Hà Nội và Đà Nẵng phải đăng ký lại thông tin cá nhân. Đây là số thuê bao đăng ký thông tin cá nhân chưa chính xác sau khi đã được Bộ Công an đối soát. Tháng 12/2011, Bộ TT&TT đã yêu cầu các mạng phải nhắn tin đến tất cả các số thuê bao có thông tin đăng ký không chính xác để yêu cầu chủ thuê bao đăng ký lại thông tin trong 30 ngày (làm trực tiếp tại các điểm giao dịch của nhà mạng).

Cụ thể, với nhóm thuê bao đăng ký thông tin thuê bao có số CMND do Công an Hà Nội và Đà Nẵng cấp nhưng khi đối soát không có số CMND đó phải thực hiện đăng ký từ 1/1/2012 đến 31/1/2012. Đối với nhóm thuê bao đăng ký thông tin thuê bao có số CMND do Công an Hà Nội và Đà Nẵng cấp, nhưng kết quả đối soát số CMND đó thuộc Công an tỉnh, TP khác quản lý nhưng gắn nơi cấp là Hà Nội và Đà Nẵng sẽ phải đăng ký lại từ 1/2/2012 đến 29/2/2012. Đối với nhóm thuê bao đăng ký thông tin thuê bao có số CMND do Công an Hà Nội và Đà Nẵng cấp nhưng khi đối soát không có số CMND trùng số CMND, không trùng ngày tháng năm sinh và họ tên phải đăng ký lại từ 1/3/2012 đến 31/3/2012.

Bộ TT&TT cho biết, sau 30 ngày từ khi bắt đầu thực hiện đăng ký lại, nếu các thuê bao không đăng ký theo quy định, các mạng di động sẽ tạm dừng liên lạc. Nếu sau 30 ngày, kể từ ngày tạm dừng liên lạc, thuê bao vẫn không đăng ký lại thông tin cá nhân thì các mạng cắt liên lạc và đơn phương hủy hợp đồng với thuê bao đó. Bộ TT&TT yêu cầu các mạng di động phải báo cáo kết quả việc cung cấp dịch vụ nhắn tin tra cứu số thuê bao di động và xử lý kết quả đối soát dữ liệu thuê bao theo quy định về Bộ trước 10/1/2012.

Nhà mạng không "dám" mạnh tay

Theo ghi nhận của báo BĐVN, tại điểm giao dịch của các mạng rất vắng người đến đăng ký lại thông tin cá nhân. Trong khi đó, 1,3 triệu thuê bao thuộc diện phải đăng ký lại tại Hà Nội và Đà Nẵng là con số không nhỏ. Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, đến thời điểm này chưa có bất kỳ nhà mạng nào báo cáo Bộ TT&TT về vấn đề này. Bộ TT&TT sẽ thanh tra các mạng di động trong vài ngày tới để xử lý nghiêm vấn đề này.

Trả lời báo BĐVN về việc xử lý 1,3 triệu thuê bao đăng ký thông tin cá nhân sai, các mạng khẳng định đã nhắn tin đến cho tất cả khách hàng. Tuy nhiên, việc đăng ký lại thông tin của khách hàng chỉ ở mức cầm chừng. "Chúng tôi đã nhắn tin nhiều lần, thậm chí phải gia hạn cho khách hàng trước khi cắt liên lạc nếu không đến đăng ký lại. Song nhiều người vẫn chưa đi đăng ký thông tin cá nhân, nếu cắt liên lạc thì nhà mạng sẽ bị khách hàng phản ứng ", một vị lãnh đạo Viettel Telecom than phiền.

Theo Thái Khang (ICTnews)