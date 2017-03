Dòng điện thoại nổi tiếng nhất của Apple, tất nhiên một phần là do họ chỉ có một dòng smartphone, chính là iPhone. Không cần nói các bạn cũng biết lượng người dùng và tiêu thụ iPhone luôn nằm ở vị trí “đỉnh của đỉnh” trong hầu hết các bảng xếp hạng hay tổng hợp đến từ các trang công nghệ. Chính vì vậy việc tìm ra chiếc iPhone được yêu thích nhất cũng rất khó khăn, vì ai cũng muốn chiếc iPhone mình đang sử dụng là số một cả. Thế thôi chúng ta đành dựa vào số đông vậy, sau đây là danh sách 3 chiếc iPhone đứng đầu và sau đó là 3 chiếc iPhone bị… hắt hủi nhất, theo đánh giá từ các độc giả của trang công nghệ uy tín PhoneArena.

Những chiếc iPhone được yêu thích nhất:

iPhone 5s: (35.63% lượt chọn từ 846 người). Thật sự không có gì phải thắc mắc tại sao chiếc iPhone đời thứ 8 này lại được ưu ái đến như vậy. Hoàn hảo về mặt thiết kế - Có, Cảm biến vân tay – Có, Thiết kế sang trọng – Có, Chụp ảnh đẹp – Tất nhiên, Nổi bật trong đám đông – Cũng có. Vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng cho chiếc iPhone 5s này.

iPhone 6: (17.27% số lượt lựa chọn từ 411 người). Chiếc iPhone mới ra mắt gần đây của Apple là người được chọn tiếp theo. Với thiết kế đột phá, đây là lần đầu tiên Apple cho ra mắt một chiếc iPhone màn hình lớn và đã làm”nức lòng” không biết bao nhiêu người hâm mộ iPhone. Nếu bạn cần một chiếc điện thoại cân bằng giữa hiệu năng và giải trí, iPhone 6 chắc chắn là sự lựa chọn dành cho bạn.

iPhone 6 Plus: (14.58% số lượt từ 347 người). Nếu như bạn cảm thấy chiếc iPhone 6 chưa đủ to, thì hiển nhiên iPhone 6 Plus là đích đến tiếp theo của bạn. Đây có thể xem là chiếc Phablet chính thức đến từ Apple nhằm cạnh tranh với dòng Galaxy Note của đại kình địch SamSung. Dù thiếu đi một số chức năng làm nên tên tuổi của dòng Note như bút S-Pen, màn hình đa nhiệm nhiều cửa sổ… nhưng nếu đã yêu thích Apple thì không cớ gì bạn lại chọn chiếc Galaxy Note cả.

Và… tệ nhất:

iPhone 3GS: (1.68% lượt lựa chọn từ 40 người). Dù có khá ít người yêu thích chiếc smartphone có tuổi đời cũng khá lâu này, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thế giới smartphone. Cách đây một đến hai năm, đây vẫn là chiếc smartphone tầm trung đáng mơ ước của bất kì sinh viên hay học sinh nào.

iPhone 5c:(1.6% từ 38 lượt lựa chọn). Bạn không hề nhầm đầu, đây chính là chiếc iPhone đã làm náo loạn cả thị trường smartphone xách tay Việt Nam cách đây khoảng vài tuần. Nhưng đó là đứng trên phương diện một chiếc smartphone giá rẻ nhưng cấu hình tốt, còn nếu xét về hướng một chiếc iPhone đã mất hơn một nửa giá trị của nó (so với khi ra mắt), thậm chí còn thua kém cả đàn anh iPhone 5, đây có thể xem là thất bại cay đắng của Apple.

iPhone 3G:0.25% lượt lựa chọn từ 6 người đến từ "sao Hỏa". Có lẽ công nghệ ở đấy cập nhật còn khá chậm, nên họ vẫn còn dùng iPhone 3G để liên lạc với nhau. Đây không hẳn là thất bại của Apple (ít nhất là như iPhone 5c), nhưng nếu so với chiếc 3GS hay thậm chí là chiếc iPhone 1, thì chiếc smartphone này có giá trị về mặt “cảm tình” kém hơn rất nhiều.

Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm ảnh bên dưới, bao gồm lượt lựa chọn từ cả 10 đời iPhone từ chiếc iPhone 2 cho đến chiếc iPhone mới nhất, iPhone 6 Plus:

TRẦN SƠN – Theo Phone Arena