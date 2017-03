Quang cảnh thường thấy mỗi lần bán iPhone, iPad mới. Ảnh: Getty Images

“Truyền thống” xếp hàng trước các cửa hàng Apple Store để trở thành người đầu tiên sở hữu mẫu iPhone, iPad mới nhất đã không còn là điều gì lạ lẫm với giới công nghệ. Khác chăng chỉ ở mỗi năm, thời gian mọi người xếp hàng càng trở nên “kỳ quặc” hơn. Đó là trường hợp của iPhone 5S, 5C năm nay.

Theo blog Cult of Mac, 2 nhân viên của hãng bán lẻ Sell Your Mac đến xếp hàng tại cửa hàng Fifth Avenue Apple Store hôm 6/9 với hi vọng trở thành 2 người đầu tiên mua được iPhone mới. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ mới “té ngửa” vì đã có 2 người khác đến trước.

Ngày 10/9 tới đây, Apple sẽ tổ chức sự kiện tại Mỹ để giới thiệu iPhone tiếp theo. Theo thông lệ hàng năm, khoảng 1 tuần sau lễ công bố, Apple mới bắt đầu bán thiết bị tại các chuỗi cửa hàng Apple Store. Như vậy, những người đang xếp hàng từ ngày 6/9 phải chờ ít nhất nửa tháng nữa mới có thể chạm tay vào sản phẩm mình mong đợi. Không rõ trong 2 tuần tới đây, họ sẽ xoay sở ra sao?

Theo Du Lam (ICTnews / CultofMac)