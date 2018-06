Mới đây, nhà mạng MobiFone đã triển khai gói cước data mới với nhiều ưu đãi trong mùa World Cup 2018 cho các thuê bao di động trên cả nước. Theo đó, từ ngày 10-6 đến 31-7-2018, khi đăng kí gói cước CUP (12.000 đồng/ngày), bạn sẽ có ngay 4 GB data tốc độ cao dùng trong 24 giờ (tính từ thời điểm đăng kí) để xem World Cup xuyên màn đêm. Để đăng kí, người dùng chỉ cần soạn tin nhắn DK CUP hoặc CUP gửi 999, lưu ý, gói cước sẽ được tự động gia hạn hằng ngày trong thời gian triển khai chương trình.





Tùy vào gói cước đang sử dụng mà người dùng sẽ nhận được các ưu đãi khác nhau. Ví dụ, nếu đang sử dụng gói cước MI, FC cơ bản không giới hạn dung lượng (MIU, MIU90, M120, BMIU, FCU, các gói chu kỳ dài, HD70…), bạn sẽ có 4 GB data sử dụng trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm đăng kí thành công. Khi hết dung lượng, tốc độ sẽ bị giới hạn nhưng vẫn được miễn phí.

Ngược lại, trong trường hợp đang sử dụng M0/FC0 hoặc các gói data giới hạn dung lượng (M10, M25, M50, FC50…), bạn vẫn nhận được 4 GB data sử dụng trong vòng 24 giờ. Khi hết dung lượng miễn phí, phần data xài quá sẽ được tính vào gói cước data bạn đang sử dụng trước đó, tốc độ không bị giới hạn.





Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt ứng dụng My MobiFone, My Viettel hoặc My VinaPhone trên Google Play và App Store để tham khảo thêm một số gói cước data giá rẻ dung lượng cao. Lưu ý, ưu đãi dành cho các thuê bao sẽ khác nhau. Đơn cử như gói MIMAX70 (70.000 đồng được 3 GB data/tháng), V90 (90.000 đồng sẽ có 2 GB data/ngày) hay gói data 25Y (25.000 đồng sẽ có 2,5 GB data/tháng), MT7 (7.000 đồng/ngày được 1,2 GB dùng đến 24 giờ ngày đăng ký), VT100 (2.500 đồng/ngày bạn sẽ được 550 SMS và cước gọi nội mạng sẽ giảm còn 200 đồng/phút)…

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể chọn mua SIM 4G Viettel D500 (4 GB/tháng) hoặc D900 (7 GB/tháng), sử dụng suốt một năm không cần nạp tiền với mức dao động trong khoảng 200.000-500.000 đồng. Tương tự, SIM 4G MobiFone trọn gói một năm hiện được bán với mức giá 300.000-350.000 đồng/SIM. Nếu nhu cầu truy cập Internet cao, bạn có thể chọn SIM 4G cung cấp 1, 2 hoặc 3 GB/ngày với giá lần lượt là 90.000, 120.000 và 150.000 đồng/tháng. Vị chi chúng ta chỉ mất khoảng 3.000-5.000 đồng cho 1-3 GB data/ngày.





Trên đây là những gói cước, SIM 4G giá rẻ dung lượng khủng tốt nhất hiện nay trên thị trường, thỏa mãn nhu cầu sử dụng Internet và theo dõi các trận cầu đỉnh cao trong dịp World Cup 2018.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.





MINH HOÀNG