Những chiếc xe ôtô đắt tiền là mục tiêu tấn công của tin tặc. (Nguồn: Internet)

Trong báo cáo mới của mình mang tựa đề “Cảnh báo: Malware ở phía trước”, người khổng lồ chống virus này cho rằng cùng với việc ôtô phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ máy tính, như các vi chip và cảm biến, để đảm bảo sự an toàn cho người trên xe, thì chúng cũng ngày càng dễ bị tổn thương trước những cuộc tấn công bằng mã độc hại.



Phó chủ tịch cấp cao McAfee Stuart McClure khẳng định: “Khi ngày càng nhiều tính năng được nhúng vào công nghệ ôtô kỹ thuật số, mối đe dọa bị tấn công và khống chế ác ý cũng gia tăng.”



Theo ông, trong khi máy tính cá nhân bị tin tặc tấn công có thể gây tai hại cho cuộc sống của người dùng theo cách này cách kia, nhưng việc chiếc xe của họ bị tin tặc tấn công có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với sự an toàn cá nhân của họ.



Nói cách khác, các tin tặc hiện có khả năng kiểm soát tất cả các chi tiết từ túi khí và hệ thống điều khiển hành trình đến khóa cửa và thậm chí là ghế điều chỉnh bằng điện ở một số xe.



Các nguy cơ khác bao gồm khả năng theo dõi người lái thông qua hệ thống GPS trên xe và đánh cắp thông tin cá nhân qua kết nối Bluetooth.



Theo McAfee, vấn đề cũng nằm ở chỗ những biện pháp bảo vệ trước các cuộc tấn công như vậy luôn bị tụt hậu so với khả năng của tin tặc nghĩ ra những chiêu thức mới, vì các hãng chế tạo ôtô đua nhau trang bị cho những chiếc xe của mình các công nghệ mới nhất./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)