Ấn Độ: từng có người chết vì nổ máy tính Các vụ nổ máy tính xách tay trên thế giới không phải là chuyện hiếm. Nguyên nhân hầu hết do pin. Nhưng nổ máy tính để bàn lại không nhiều. Tháng 4-2009, một kỹ sư phần mềm trẻ ở Ấn Độ thiệt mạng khi đang ngồi trước chiếc máy tính để bàn của mình. Bạn cùng phòng của chàng trai xấu số nói anh nghe một tiếng nổ và khi chạy ra khỏi nhà tắm xem có chuyện gì thì thấy thi thể bạn mình bị cháy đen. Cảnh sát vào cuộc điều tra. Theo báo Times Of India, vụ việc đã làm cảnh sát cực kỳ bối rối bởi chuyện nổ một chiếc máy tính để bàn thật khó tin. Một nhà điều tra nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe về một vụ kiểu như vậy”. Tuy nhiên, hiện trường vụ tai nạn cho thấy rõ nạn nhân bị thiệt mạng do máy tính nổ bởi thi thể anh ta ngồi đúng vị trí trước máy tính. Trang tin công nghệ Tom’s Guide đặt ra nhiều khả năng gây nổ máy tính để bàn trong vụ này: kết nối đường dây điện bị lỗi, dung dịch rò rỉ hay thậm chí là do chập điện. Có thể tia lửa điện phát ra từ nguồn điện đã gây cháy nổ và thiêu sống nạn nhân hoặc cáp điện của máy bị lỗi. Trên một số diễn đàn máy tính khác, cũng có trường hợp từ năm 2000 kể lại rằng máy tính để bàn bị cháy nổ do sét đánh vào đường điện. Theo trang Space Ninja, một vụ nổ máy tính để bàn khác vào năm 2000 cũng xảy ra ở Portland, Mỹ, nhưng lần này là nổ màn hình. Nạn nhân là một thanh niên 22 tuổi và đã thiệt mạng ngay sau đó. Riêng đối với máy tính xách tay (laptop) thì đã có nhiều vụ cháy nổ xảy ra. Nổi tiếng có vụ cháy một laptop hiệu Dell hồi năm 2006 tại một hội nghị ở Nhật Bản. Nguyên nhân các vụ cháy laptop hầu hết là do lỗi pin. Những năm gần đây từng có những đợt thu hồi pin quy mô lớn của các hãng máy tính nổi tiếng như Dell, Apple và sau đó là Toshiba, Lenovo, Sony. Một số trường hợp pin đã tỏa ra nhiệt quá lớn làm máy tính nóng lên. Có trường hợp gây cháy. VIỆT PHƯƠNG