Windows Server 2008 Foundation là dòng sản phẩm hệ điều hành máy chủ được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ với nhu cầu sử dụng từ 15 máy tính trở xuống đảm độ tin cậy, an ninh bảo mật và tính năng quản trị của nền tảng Windows Server đúng nhu cầu của các doanh nghiệp với một mức giá phải chăng.

Windows Server 2008 Foundation cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ khả năng chạy các ứng dụng kinh doanh và hosting các trang web cũng như cung cấp các tính năng máy chủ cơ bản như lưu trữ tập tin, chia sẻ máy in và truy cập từ xa.

Windows Server 2008 Foundation cung cấp các tính năng máy chủ mà khách hàng từng mong đợi ở môi trường làm việc Windows quen thuộc. Quan trọng hơn hết, giải pháp dựa trên nền tảng Windows Server theo yêu cầu, qui mô và ngân sách của từng khách hàng.

Khi nhu cầu kinh doanh phát triển, khách hàng có thể nâng cấp lên các dòng sản phẩm khác trong hệ thống sản phẩm Windows Server để được cung cấp thêm các tính năng bổ sung như: hệ thống thư điện tử tích hợp, qui trình quản lý giản đơn, ảo hóa và các tính năng cao cấp khác. Khách hàng đầu tư vào Windows Server 2008 Foundation hoàn toàn yên tâm vì sẽ có giải pháp Windows Server phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh sau này của họ.

Tại Việt Nam, Windows Server 2008 Foundation được bán dưới hình thức cài đặt sẵn trên các sản phẩm máy chủ HP ProLiant ML110G5, HP ProLiant ML310G5 va HP ProLiant ML150G5 hoặc bán dưới hình thức ROK (Reseller Option Kit) đi kèm với máy chủ HP. Mức giá của máy chủ HP ProLiant ML110G5, ML310G5p và ML150G6 có cài đặt sẵn Windows Server Foundation từ US$ 999.00, US$ 1699.00 và US$ 1799.00 và tùy theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.