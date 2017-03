Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Phương Anh ở TP HCM cho biết đã dùng một chiếc laptop hiệu Lenovo cách đây hơn một năm. Thời gian gần đây chị chuyển sang cài Windows 7 và từ đó máy tính xuất hiện tình trạng bị tắt đột ngột hoặc báo lỗi pin với nội dung: "Consider replacing your battery".

Chị Phương Anh cho biết thêm có những người quen của chị mua laptop dùng Windows 7 mới chỉ 3 tháng cũng gặp phải hiện tượng trên. "Tuy không phải người am hiểu lĩnh vực này nhưng tôi nghĩ là do Windows 7 gây ra. Tôi đã thử tìm hiểu trên các website trong và ngoài nước. Kết quả đúng như tôi nghi ngờ", chị Phương Anh chia sẻ.

Một người dùng laptop HP 6530s, sau khi cài Windows 7 có hiện tượng báo pin không thể nạp đầy mà luôn ở mức tối đa là 99%. Khi rút nguồn, pin chỉ sử dụng được vài chục phút là báo hết (trong khi trước đó có thể dùng tới gần 2 tiếng).

Còn một trường hợp khác sử dụng Sony Vaio VGN-CR240E. Từ khi nâng cấp lên Windows 7 bản Ultimate x64 thì cũng bị lỗi pin. Biểu tượng pin tại Task Tray cứ báo "50% available (plugged-in, not charging)". Tình trạng thời lượng pin giảm thất thường khiến nhiều người hoang mang, không biết lỗi do pin của máy bị chai hay lỗi của hệ điều hành gây ra.

Đại diện Micfosoft Việt Nam khẳng định cho đến nay công ty vẫn chưa nhận được bất cứ phản ánh nào từ khách hàng trong nước về việc hệ điều hành Windows 7 gây ảnh hưởng đến pin laptop. Các chuyên gia Microsoft cũng đã tiến hành điều tra và đã đưa ra một số tư vấn cho người dùng về hiện tượng máy bị tắt đột ngột, báo lỗi pin.

Thông báo lỗi pin, cần phải thay pin mới.

Theo Microsoft, có rất nhiều lý do ảnh hưởng đến việc pin sử dụng mau hết như người dùng sử dụng một số tiện ích khá tốn điện như Bluetooth, wireless hoặc có thể chạy quá nhiều ứng dụng cùng một lúc, hay firmware phần cứng chưa tối ưu trong quản lý năng lượng khi sử dụng Windows 7, cài nhiều chương trình không bản quyền làm ảnh hưởng hoạt động máy...

Khi gặp tình trạng bất ổn về pin, khách hàng có thể cân nhắc đến việc thay pin, nâng cấp firmware nếu hãng máy tính đó hỗ trợ. Ngoài ra đối với các máy tính có bản quyền, khi gặp trục trặc khách hàng có thể liên hệ với nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ hỗ trợ của Microsoft. Người dùng cũng nên tìm hiểu thông tin dùng Windows 7 đúng cách, quản lý điện năng tiêu thụ trên website của Microsoft.

Vào đầu năm nay, sau khi nhận được phàn nàn của khách hàng tại nhiều quốc gia về sự cố pin liên quan đến Windows 7, Microsoft đã tiến hành điều tra và phủ nhận việc liên quan của hệ điều hành mới nhất này với các sự cố về pin máy tính xách tay.

Theo Hà Mai (VNE)