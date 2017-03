(PLO) – Theo những báo cáo từ Microsoft tại hội nghị WinHEC vừa qua, thì Windows 10 for phone sẽ được hỗ trợ tốt hơn về cổng kết nối USB trên các smartphone.

Theo như những thông tin chi tiết từ Microsoft, Windows 10 for Phones sẽ được hỗ trợ khá đầy đủ các kết nối USB cơ bản như USB Mass Storage, Bluetooth, Audio in / out, chuột, bàn phím,... Tuy nhiên, thật đáng tiếc là hệ điều hành này vẫn chưa thấy hỗ trợ USB Print và USB Webcam, đây có thể xem là tính năng khá cần thiết cho người dùng trong thời buổi công nghệ hóa đang phát triển.

Danh sách các chuẩn USB được hỗ trợ trên Windows 10 for phone:





TRẦN LÂM – Theo NPU