WiMAX có khả năng cung cấp nhiều dịch vụ băng rộng chất lượng cao. Ảnh: PV

Lợi ích “n trong 1”

Theo quyết định số 377/GP-BTTTT, cùng với Hà Nội và TP. HCM, tỉnh Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế đã được bổ sung thử nghiệm cung cấp dịch vụ WiMAX. Ngày 8/12/2008, VNPT đã ra quyết định để Viễn thông Quảng Ninh thực hiện thử nghiệm công nghệ và ứng dụng WiMAX di động cùng với hãng cung cấp thiết bị Alcatel Lucent. Bắt đầu từ đầu năm 2009 đến nay, dịch vụ WiMAX di động đã được lắp đặt và đưa vào cung cấp thử nghiệm tại các khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Ông Bùi Lai An, Phó Giám đốc Viễn thông Quảng Ninh cho biết đã nhận được những phản hồi rất tốt của khách hàng về dịch vụ. Một khách hàng là quản lý tàu du lịch Victory Star trên Vịnh Hạ Long đã gửi email đánh giá cao dịch vụ Internet ổn định và phủ sóng rất tốt trên toàn Vịnh. Du khách rất ngạc nhiên và hài lòng khi kết nối được Internet ngay trên tàu.

Ông An cho biết, ngoài cung cấp nhu cầu truy cập Internet, truyền dữ liệu, video, hệ thống WiMAX di động còn phục vụ công tác quản lý di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, an ninh quốc phòng và hỗ trợ giáo dục trên biển. Cụ thể, hệ thống WiMAX di động sẽ cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ truyền thông đa phương tiện hai chiều tốc độ cao, đáp ứng thời gian thực cho các thiết bị đầu cuối PDA đặt trên các đảo du lịch, trên tàu thuyền để thông tin, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của Vịnh Hạ Long, hỗ trợ phát triển ngành du lịch. Hệ thống WiMAX cung cấp truyền dẫn IP cho dịch vụ truyền hình tương tác tại các đảo du lịch và các khu vực trọng yếu để quan trắc thời tiết khí hậu biển phục vụ du lịch, cứu hộ trên biển đảo và quản lý di sản thiên nhiên thế giới. “Dịch vụ Internet tốc độ cao lên đến 10Mbps/thuê bao của hệ thống WiMAX di động sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên biển đảo, đồng thời hỗ trợ giáo dục, từng bước xây dựng mạng giáo dục từ xa cho con em ngư dân sinh sống trong vùng”, ông An nói.

Công nghệ WiMAX di động có thể cung cấp tốc độ truyền dữ liệu đến 75 Mbps tại mỗi trạm phát sóng với tầm phủ sóng từ 2-10km. Ngoài ra, khả năng roaming giữa dịch vụ Wi-Fi và WiMAX mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

Kinh doanh thử nghiệm trong nửa đầu 2009

Phó Giám đốc Viễn thông Quảng Ninh cho biết, qua tài liệu nghiên cứu và thực nghiệm, hệ thống WiMAX không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái hay sức khoẻ con người trong phạm vi cho phép theo tiêu chuẩn thế giới và tiêu chuẩn Việt Nam. Dịch vụ WiMAX di động có tiềm năng khách hàng rất to lớn, với gần 500 tàu du lịch các loại trên khu vực. Theo số liệu, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2009, cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã đón hơn 700.000 lượt khách quốc tế, trên 3,1 triệu lượt khách nội địa. Ông An khẳng định đây là nguồn khách hàng to lớn cho dịch vụ di động băng thông rộng chất lượng cao. Ngoài ra, hệ thống tàu đánh cá trên 10.000 chiếc, hàng nghìn tàu buôn, nhà nổi hoạt động thường xuyên trên mặt biển cũng là đối tượng khách hàng tiềm năng với dịch vụ thoại, Internet và dịch vụ truyền số liệu. Hàng trăm đảo lớn nhỏ trên Vịnh cung cấp dịch vụ du lịch luôn có nhu cầu về băng rộng để cung cấp cho khách du lịch, dịch vụ truyền hình tương tác cho quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Hàng nghìn hộ dân sinh sống trên mặt vịnh có nhu cầu hỗ trợ giáo dục từ xa qua hệ thống băng rộng giá rẻ trên biển.

“Hiện mọi thứ như cơ sở hạ tầng, khách hàng, phương án kinh doanh đều đã sẵn sàng”, lãnh đạo Viễn thông Quảng Ninh nói và cho biết công ty chỉ còn chờ được “bật đèn xanh”. Viễn thông Quảng Ninh sẽ nỗ lực xin giấy phép được triển khai kinh doanh thử nghiệm dịch vụ WiMAX di động, dự kiến có thể trong khoảng quý I hoặc quý II/2010 sẽ tiến hành kinh doanh thử nghiệm. “Nếu được phép kinh doanh, chúng tôi đảm bảo có thể dễ dàng đạt 500 khách hàng trong vòng 3 tháng đầu”, ông An nói.

Theo dự thảo phương án kinh doanh dịch vụ WiMAX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dự kiến khi đưa vào triển khai kinh doanh sẽ có 5 gói cước thuê bao, thấp nhất là 150.000 đồng với lưu lượng miễn phí là 15GB/tháng, và cao nhất là 2 triệu đồng, với lưu lượng miễn phí là 300GB/tháng. Ngoài ra, giá cước cho mỗi megabyte vượt mức miễn phí là 10 đồng.

