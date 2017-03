(PLO)- Tập đoàn công nghệ Bkav chính thức công bố tổ chức cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016, chủ đề Khám phá Việt Nam (Discovering Vietnam).



Các diễn giả tại WhiteHat Grand Prix

Đây là lần thứ hai Bkav tổ chức WhiteHat Grand Prix quy mô toàn cầu. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 17/12, với giải Nhất trị giá 225 triệu đồng. WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015. Cuộc thi này thu hút sự tham gia của những đội chơi dẫn đầu bảng xếp hạng an ninh mạng uy tín trên khắp thế giới.

Chia sẻ tại lễ công bố cuộc thi, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, Tập đoàn công nghệ Bkav, cho biết: “Để có thể tổ chức các cuộc thi an ninh mạng mang tầm vóc phải là những quốc gia có trình độ khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Việc chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi an ninh mạng ở quy mô toàn cầu như WhiteHat Grand Prix là một điều hết sức đặc biệt và chúng tôi rất tự hào về điều đó”.

Năm 2015, WhiteHat Grand Prix với chủ đề “Hello, Vietnam!” đã thu hút sự tham gia của gần 500 đội thi đến từ 67 quốc gia, trong đó 6 đội nằm trong Top 10 thế giới theo CTFTime (bảng xếp hạng các cuộc thi an ninh mạng toàn cầu).

Qua các đề thi của WhiteHat Grand Prix 2015, các đội chơi quốc tế đã được tham quan rất nhiều phong cảnh đẹp của Việt Nam và sẽ tiếp tục có cơ hội khám phá Việt Nam thông qua ẩm thực khi tham gia WhiteHat Grand Prix 2016.

WhiteHat Grand Prix 2016 có sự phối hợp tổ chức giữa Bkav và 5 trường đại học của Việt Nam trong công tác ra đề. Ông Tuấn Anh cho biết thêm: “Cuộc thi trước hết góp phần đẩy mạnh việc hợp tác, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng cho quốc gia đồng thời mở rộng hoạt động an ninh mạng của Việt Nam ra toàn thế giới”.

WhiteHat Grand Prix 2016 diễn ra liên tục trong 24 giờ, từ 17/12 đến 18/12, với số lượng đề thi tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Các đội sẽ thi theo hình thức Jeopardy, giải các câu hỏi thuộc chủ đề Web Exploit (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số) và Crypto (phá mã). Bắt đầu từ ngày 15/11, các đội có thể đăng ký tham gia trực tuyến tại địa chỉ: GrandPrix.WhiteHatVN.com.

Cơ cấu giải thưởng của WhiteHat Grand Prix 2016 bao gồm: Giải Nhất trị giá 225 triệu đồng (tương đương khoảng 10.000 USD), hai giải Nhì và Ba có giá trị lần lượt là 45 triệu đồng (tương đương khoảng 2.000 USD) và 25 triệu đồng (tương đương khoảng 1.000 USD).