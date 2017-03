Western Digital có trụ sở ở Irvine, California, cho biết thương vụ này bao gồm 3,5 tỷ USD trả bằng tiền mặt cộng với 25 triệu cổ phiếu phổ thông của hãng. Số cổ phiếu này có giá trị khoảng 750 triệu USD dựa trên giá giao dịch phiên đóng cửa cuối tuần trước.



Hiện hội đồng quản trị của cả hai công ty đã nhất trí thông qua vụ mua bán và công việc này dự kiến sẽ kết thúc trong quý 3 năm nay.



Sau khi thương vụ hoàn tất, công ty mẹ của Hitachi Global Storage là Hitachi Ltd. sẽ sở hữu khoảng 10% cổ phần trong Western Digital. Hai trong số các quan chức điều hành của Hitachi Ltd. cũng sẽ tham gia vào hội đồng quản trị của Western Digital.



Các sản phẩm của tập đoàn Hitachi Ltd. rất đa dạng, từ các nhà máy điện hạt nhân cho đến nồi cơm điện. Tập đoàn này đang tiến hàng cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, cắt giảm nhân công, đóng cửa các nhà máy và bộ phận dư thừa, hỗ trợ các bộ phận kinh doanh đang làm ăn thua lỗ như phụ tùng xe hơi và phương tiện truyền thông kỹ thuật số phục hồi tăng trưởng.



Năm 2002, Hitachi Ltd. đã mua lại bộ phận sản xuất ổ đĩa cứng của hãng IBM Corp. Chi nhánh này hiện vẫn có trụ sở ở San Jose, California, và có nhà máy sản xuất tại đây cũng như ở Rochester, Minnesota. Ngoài ra, nó còn có các nhà máy đang hoạt động ở Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.



Hiện nay các sản phẩm ổ đĩa cứng truyền thống đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các ổ cứng bán dẫn SSD. Các loại máy tính bảng và điện thoại thông minh thông dụng trên thị trường hiện nay chủ yếu sử dụng loại ổ cứng SSD.



Theo hãng nghiên cứu thị trường iSuppli, Seagate Technology PLC đang là nhà sản xuất ổ đĩa cứng lớn thứ hai trên thế giới. Sau khi sáp nhập, Western Digiatl và Hitachi sẽ lớn gần gấp đôi so với Seagate, tính theo đơn vị hàng được xuất./.





Theo Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)