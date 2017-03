Cụ thể, khi truy cập vào tên miền của KCNA tại địa chỉ www.kcna.kp, người đọc chỉ nhận được thông báo với dòng chữ lớn in đậm "tạm ngừng dịch vụ". Tuy nhiên, ngay bên dưới dòng chữ này là một đoạn mã không thể đọc được. Theo trang NK News, đây có thể là bằng chứng cho thấy trang web của KCNA đã bị hack.

Ông Kim Jong Un, đang xem màn hình máy vi tính - Ảnh: NK News.

Hai ngày trước, Triều Tiên bị cáo buộc đã tham gia những vụ tấn công mạng nhằm vào một loạt trang web chống Triều Tiên và tổ chức do những nhân vật đào tẩu điều hành ở Hàn Quốc, như Đài Triều Tiên tự do, Triều Tiên Thường nhật và nhóm Tri thức Triều Tiên đoàn kết, đều do người đào tẩu từ Triều Tiên điều hành.

Dòng lỗi 503 xuất hiện trên trang web của KCNA - Ảnh: NK News.

Điều đáng chú ý là những vụ xâm nhập này xảy ra không lâu sau những cuộc tấn công mạng với quy mô rất lớn nhằm vào máy chủ của một loạt đài truyền hình và ngân hàng của Hàn Quốc hồi tuần trước. Mạng máy tính của các đài truyền hình và ngân hàng chủ chốt ở Hàn Quốc hôm 20/3 đã đồng loạt bị tê liệt hoàn toàn.



Theo Hãng Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm 20/3, ít nhất ba đài truyền hình là KBS, MBC và YTN, cùng hai ngân hàng là Shihan Bank và Nonghyup đã phải trình báo lên Cục Cảnh sát Quốc gia (NPA) về việc mạng máy tính của họ bị ngưng trệ hoàn toàn vào khoảng 14h mà không rõ nguyên nhân vì đâu.



Nhiều chuyên gia cho rằng, đây có khả năng là hành động trả đũa của Triều Tiên. Bởi trước đó, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ và các đồng minh đứng sau những vụ tấn công vào hệ thống máy chủ Internet của nước này. Đó cũng là lần đầu tiên CHDCND Triều Tiên tố cáo các thế lực nước ngoài tấn công máy chủ của chính mình.



Tờ Nationalpost hôm 26/3 cho biết thêm, theo điều tra ban đầu, các mạng trên bị một phần mềm nguồn gốc từ Triều Tiên tấn công và đây là lần 6 Hàn Quốc gặp phải trường hợp này. Mặc dù, Hàn Quốc đã lập một trung tâm an ninh mạng tại Seoul đối phó với tin tặc Triều Tiên xâm nhập nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để.



Theo các nhà bình luận, những dấu hiệu này cho thấy, một cuộc chiến tranh mạng giữa hai miền Triều Tiên đang diễn ra một cách âm thầm nhưng quyết liệt, khi hai bên liên tiếp tung đòn để hạ website của nhau. Những vụ tấn công này trở nên rõ nét hơn thời gian gần đây, khi căng thẳng trên bán đảo đang ngày một leo thang.

