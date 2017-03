Asia One đưa tin, thay vì những thông tin chính thống và dòng thông báo, website trên chào đón người đọc bằng những hình ảnh khêu gợi của các cô gái sexy. Ở một vài bức ảnh, nhiều cô khỏa thân chụp ở những tư thế mời gọi khác nhau.



Bà Lee Lai Yong, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Gần đây trường đã chuyển sang một trang mới. Website ấy sẽ mở cửa vào cuối tháng này. Chúng tôi cũng đang phối hợp với giới chức để những sự việc như thế không xảy ra nữa".



Trường Junyuan thay địa chỉ website hôm 1/1 sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, tuy nhiên sau đó tên miền cũ vẫn tồn tại. Một phụ huynh có tên John cho biết, tối hôm 9/2, trong lúc đang tìm hiểu trường học cho con, anh vào trang web của trường Junyuan.



Trước đó, phụ huynh này không hay biết trang thông tin của trường đã đóng cửa và chuyển tới một địa chỉ khác."Tôi nghe bạn bè nói rằng trường Junyuan chất lượng nên quyết định vào xem thêm thông tin. Tuy nhiên khi vừa gõ địa chỉ, trên màn hình máy tính hiện lên một web sex", anh John kể lại.



Sáng qua, người đàn ông trên đã gửi bức ảnh chụp màn hình trang web sau khi bị tin tặc tấn công để làm bằng chứng.



Trước đó, một học sinh đã phát hiện trang web có vấn đề và đã báo cho nhà trường. Sáng qua, bà Lee cùng đồng nghiệp kiểm tra lại tên miền và nhận thấy không còn những hình ảnh khiêu dâm nữa. Trên màn hình xuất hiện dòng thông báo website tạm thời không truy cập được.



Một cán bộ trong trường cho hay, có thể ai đó đã mua lại tên miền hoặc tấn công website nhằm hủy hoại danh tiếng của nhà trường. Theo các chuyên gia an ninh mạng, vụ việc như trên có thể xảy ra do những nhầm lẫn từ phía nhà cung cấp.



Ngoài ra, nếu một tên miền không còn được sử dụng nữa, nó có thể được bán lại cho người khác.





Theo Cẩm Vân (Ngôi sao)